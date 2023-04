El Gobierno descartó eliminar la Ley de Alquileres: "Es un problema de la CABA"

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, expresó que, aunque la controvertida Ley de Alquileres "es perfectible", es una norma que "protege a los inquilinos" y hasta que "no tengamos una herramienta mejor, de protección a los inquilinos, es la ley que está vigente".



Según la vocera, la problemática de los alquileres "es claramente un tema que tiene que ver con las políticas que se llevan adelante a nivel local, en la ciudad de Buenos Aires".

"Es una problemática que pareciera nacional porque todos los temas de Ciudad de Buenos Aires parecieran nacionales pero es de la ciudad de Buenos Aires", reforzó.

En ese sentido instó a que "el Parlamento dé las discusiones que dar, o que se hagan propuestas que pueda llevar adelante el Poder Ejecutivo", para "perfeccionar esa ley" y sea el "fomento de alquileres" a "un precio más reducido".

En contrapartida, Cerruti destacó que el Gobierno nacional tiene una "política de viviendas" y contó que "el Presidente Alberto Fernández entregó la vivienda 100 mil de la gestión en Santiago del Estero", en un acto realizado ayer, mientras que "además hay otras 140 mil que van a ser entregadas de aquí a fin de año".

Las preguntas a Cerruti relacionados con el tema alquileres, en su habitual conferencia de prensa de los jueves, tienen de contexto los anuncios realizados por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien hoy anunció un paquete de medidas para aliviar el proceso del alquiler, tanto para los inquilinos como para los propietarios de los inmuebles, y llamó a derogar la Ley nacional sancionada en 2020.

En una presentación en la Legislatura, Rodríguez Larreta detalló las iniciativas que serán ejecutadas por el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), como el programa "Garantía + Fácil", que busca permitir el acceso a un seguro de caución sin necesidad de una garantía propietaria, con una bonificación del 70% del costo de la prima.

Por otro lado, "Alquilar + Fácil" otorgará créditos por un monto de hasta tres meses del precio mensual del alquiler, con plazo de devolución de 12, 24 ó 36 meses.

"Vamos a dar créditos simples con cuotas accesibles para hacer frente al mes de adelanto del depósito, al costo de la mudanza y todo lo que hay que poner por adelantado que también muchas veces es la barrera para poder pagar", explicó Larreta.

Por su parte, en su contacto con los periodistas, Cerruti profundizó sus críticas a la gestión porteña en materia de alquileres y vivienda: "Uno de los problemas de la ciudad de Buenos Aires, como de todas las grandes ciudades, es que muchos propietarios ponen su vivienda en alquiler en dólares para extranjeros, sobre todo porque hay mucho turismo por suerte en este momento en la ciudad, y que eso no tiene ningún tipo de regulación afectando no solo a los que no pueden alquilar de manera permanente sino también a los hoteles que llevan su modalidad adelante de otra manera, teniendo que pagar una cantidad de impuestos que quienes alquilan por airbnb no lo hacen".

Según la vocera, "hay muchas más medidas que tomar y que llevar adelante para que los inquilinos y las inquilinas en la ciudad de Buenos Aires puedan acceder a precios accesibles; por ejemplo no dar permisos de obra indiscriminadamente como se dan; no tener las viviendas ociosas y desocupadas que hay en la ciudad de Buenos Aires, que solamente se construyen para inversión inmobiliaria por los permisos que desenfrenadamente da la Legislatura, en lugar de tener una política de vivienda, como tiene el gobierno nacional".