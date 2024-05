Tras el paro general, los sindicatos presionarán a los senadores con una nueva marcha

"En alguna dirigencia hay mucho cálculo" lamenta un sindicalista de peso frente al debate de la Ley Bases y el paquete fiscal de Javier Milei en el Senado. No se refería a la discusión en el plenario de comisiones sino a la posibilidad de movilizar al Congreso el día en que las iniciativas lleguen al recinto de la Cámara alta.

Efectivamente no todos están seguros de la conveniencia de volver a la calle y analizan, sobre todo dirigentes peronistas, qué hacer si en la previa advierten que La Libertad Avanza consigue los votos para la aprobación. ¿Conviene marchar frente a una posible derrota en el recinto?

Desde Buenos Aires hace varios días que el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis alienta la movilización. El equipo de Axel Kicillof, con el ministro de Trabajo, Walter Correa , y el de Desarrollo con la Comunidad, Andrés 'Cuervo' Larroque, a la cabeza, estudian los escenarios posibles después de haber acompañado la marcha universitaria, el acto de la CGT del 1° de Mayo y el paro general de este jueves 9.

En alianza con Héctor Daer y la CGT Axel Kicillof participó del acto sindical convocado por el 1° de Mayo

El gobernador por ejemplo suspendió todas sus actividades y seguirá el desarrollo de la jornada de protesta desde la Casa de Gobierno en La Plata. Es de la idea de que los dirigentes tienen que acompañar los reclamos sociales y sectoriales y no encabezarlos.

Este martes además hubo una reunión en la sede de Madres Línea Fundadora, cerca del Congreso, entre representantes de la UTEP, las dos CTA -Autónoma y de los Trabajadores-, la CGT y organismos de derechos humanos para empezar a organizar la movilización.

Ya tienen en marcha una campaña de firmas en contra del DNU 70/2023 de la que participan sectores de la cultura y representantes de pequeñas y medianas empresas. El objetivo es presionar desde la calle a los senadores nacionales.

Héctor Daer, Gerardo Martínez, Carlos Acuña, "Cachorro" Godoy, entre otros, con senadores de UP

El secretario general de la CTA Entre Ríos se reunió con el senador Edgardo Kueider -uno de los que dejó el interbloque de Unión por la Patria- y logró que le prometa votar en contra de las leyes que Javier Milei considera fundamentales para avanzar sobre reformas laborales, previsionales, fiscales y de todo el Estado.

"Todavía no nos pudimos reunir con el senador Carlos Espínola y eso preocupa. Sería gravísimo que sea cómplice" , dijo Hugo 'Cachorro' Godoy -CTA Autónoma- en declaraciones a Futurock. En caso de que Kueider y el correntino Espínola -titular de la bancada que comparten con la cordobesa Alejandra Vigo- votaran junto con UP serían 35 senadores por el rechazo.

Se necesitan 37 para el quórum y también para la aprobación o el rechazo, en caso de asistencia perfecta a la sesión.

Alicia Kirchner, Martín Doñate y otros patagónicos de UP pidieron a sus colegas rechazar Ganancias

Godoy, junto a Hugo Yasky, Rodrigo Borras y Edgardo Llano -CTA de los Trabajadores- y los dirigentes de la CGT Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, José Luis Lingeri, Cristian Jerónimo y Jorge Sola, entre otros, se reunieron con el interbloque de Unión por la Patria en el palacio legislativo.

No sólo quieren frenar la ley, lo que quieren es rechazarla por los cambios que impondrían en el mundo laboral como la caída del monotributo social, la posibilidad de establecer hasta un año de prueba, la quita de sanciones a quienes tenga trabajadores no registrados, la vuelta del sistema privado de jubilaciones y, entre otros ítems, la vuelta de la cuarta categoría de Ganancias.

En línea con ese planteo nueve senadores de Unión por la Patria de la Patagonia, entre ellos Oscar Parrilli, Alicia Kirchner, Martín Doñate y Silvia Sapag entre otros, pidieron a sus pares del sur que se opongan a la Ley Bases y el paquete fiscal. La Patagonia tiene algunos sueldos más altos, que volverían a pagar Ganancias, pero un mayor costo de vida.

En este marco vale la aclaración: algunos dan por descontado que el oficialismo podría doblegar voluntades de partidos provinciales o de posiciones intermedias a cambio de modificaciones en la media sanción que llegó de Diputados. Por esa razón iban al alargue con estrategias como convocar a la CGT a exponer en comisiones la próxima semana. Al menos así dilatarían una definición que el Gobierno apuraba para llegar al Pacto de Mayo con gobernadores aliados.

"Va creciendo el nivel de protesta" le dijo 'Cachorro' Godoy a El Cronista respecto al apoyo que tiene el presidente Javier Milei y parte de su plan económico. Y reclamó a los gobernadores que dialogan con la Casa Rosada "que cuenten y blanqueen lo que acuerdan".

Juan Manzur, senador por Tucumán, en la segunda fila a la izquierda junto a Eduardo "Wado" de Pedro

Otro dirigente, el titular del gremio de SMATA y además diputado nacional Mario 'Paco' Manrique advirtió que "están entregando la Patria, no hay excusas para apoyar al Gobierno" y en esa línea le apuntó al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo que pidió a los senadores de su provincia que se despeguen de UP y voten a favor. "Hay compañeros como Jaldo al que las raíces se le secaron hace rato. No es más peronista, es liberal", respondió Manrique al tucumano.

Juan Manzur, exgobernador de Tucumán a quien Jaldo le señala que ayudaría más a la provincia si acompañara al Gobierno, fijó postura a través de una foto: estuvo reunido con los sindicalistas de la CGT y la CTA. En la reunión se lo ve sentado junto a Eduardo 'Wado' de Pedro uno de los senadores más cercanos a Cristina Kirchner.