Durán Barba reveló cómo afecta el paro al Gobierno: el dato que deja mal parado a Milei

La CGT llevará a cabo un paro general este jueves 9 de mayo y el consultor político Jaime Durán Barba realizó un análisis sobre cómo impactará esta medida en el Gobierno de Javier Milei. Esto además de apuntar contra una característica que tiene la Argentina frente a sus competidores regionales por las inversiones extranjeras.

"Es un paro de los sindicatos, no de los trabajadores. La marcha universitaria no la convocaba nadie, los que se movilizaron fueron los argentinos que aman la institución que en este país tiene mucho prestigio, es mucho más complejo para el Gobierno porque es espontánea, esta es una protesta organizada por directivos", sostuvo Durán Barba en diálogo con LN+.

El analista ecuatoriano, quien fue clave en la campaña de Mauricio Macri en 2015, consideró que "en la época de Internet la cosa cambió, la gente quiere cosas más espontáneas. Es lo que tiene Milei, podes estar de acuerdo o no pero no crees que miente. De Pablo Moyano no se puede decir lo mismo, parece algo viejo. Es un paro de aparato, no de gente".

Las tres centrales obreras realizarán una nueva retención de tareas a nivel país por segunda vez en la era Milei, luego de que tuvieran el mismo accionar en enero. Durán Barba opinó que la marcha del 23 de abril fue una señal más contundente contra el Gobierno.

"¿Cuántos países lograron atraer inversiones cuando llegaron al déficit cero? El que más tiene déficit es Japón y el segundo Estados Unidos, son dos países que atraen inversiones igual", comenzó su análisis el consultor sobre las nuevas medidas del Gobierno como por ejemplo el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI).

Sobre este punto, ahondó que atraer fondos extranjeros "tiene que ver con el concepto de seguridad jurídica, Argentina no lo tiene. Los países que más inversiones atrajeron son de izquierda. Es uno de los errores que cometió Macri. Se controlaron algunas variables económicas, pero tener una política proamericana no atrae inversiones".

"México con López Obrador, Brasil con Lula, Chile con Boric, son gobiernos de izquierda. No tiene que ver con eso, acá cambian las normas del juego cada vez que quieren. Argentina es un país anómico, se tiende a no cumplir con la ley. Argentina navega un mar siempre agitado. Ves noticias en la TV de personas que están robando cables, y no te sorprende", argumentó.