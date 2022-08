A la caza de dólares, Sergio Massa anuncia prórroga del blanqueo para la construcción y prepara incentivos a la minería

El ministro de Economía Sergio Massa anuncia esta semana nuevas medidas para el sector de la minería y la construcción. Este mediodía pone en marcha el blanqueo para la construcción en un acto en San Fernando con el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, Gerardo Martínez (Uocra) y Gustavo Weiss (Cámara de Empresarios).

Entre hacer crecer a la fábrica de dólares y hacer volver a los que se fugaron de la Argentina , Massa busca convencer a las empresas de motorizar la inversión privada con distintos incentivos por parte del Estado, que irá liberando penalizaciones y restricciones.

De esta forma, el Gobierno se aferra a los empresarios que pueden destrabar el potencial de exportaciones para sostener el dólar en niveles competitivos pero sin una devaluación del tipo de cambio oficial hasta que termine su mandato.



Por el lado de la construcción, la AFIP ya reglamentó la prórroga por 1 año a la Ley 27.613 de 'blanqueo' (Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda) que aprobó el Congreso hace dos semanas.

Con esta norma, el Gobierno espera sumar entre u$s 4000 millones y u$s 5000 millones a los apenas u$s 200 millones que fueron atraídos el año pasado hacia la Argentina durante los 120 días que duró el régimen en 2021.

Carlos Castagneto, titular de AFIP, tiene en sus manos la reglamentación del blanqueo para la construcción

Según el decreto de reglamentación 522/2022 publicado en el Boletín Oficial este lunes, el blanqueo de capitales para la construcción tendrá esta vez unos 90 días para que los empresarios puedan pagar apenas un 5% del costo de la penalización, una tasa que ascenderá al 10% pasado ese plazo y por tres meses más; y al 20%, luego, hasta medio año posterior al último vencimiento.

Las personas que accedan a este régimen para iniciar o completar proyectos inmobiliarios privados van a quedar eximidos del pago del Impuesto a los Bienes Personales, entre otros beneficios.

Minería en Argentina

Por otro lado, Massa adelantó que busca replicar en la minería el esquema de incentivos que ya reglamentó para la industria petrolera la semana pasada.

Es decir, una flexibilización del acceso a dólares ("cepo light") según el nivel de valor agregado incremental, para estimular las inversiones multimillonarias que podrían llegar en cobre, oro, plata, plomo y el litio.

En el caso de las petroleras, el Gobierno permite a las empresas acceder a entre 20% y 30% de los dólares generados por la producción incremental de cada compañía sobre una línea base , que se estableció entre enero y diciembre de 2021.

Es decir, si una firma produjo 100 millones de m3 diarios de gas natural el año anterior y a partir de 2023 extra 110 MMm3/d, en ese caso accedería a divisas a precio oficial por el 30% del excedente, o sea por el valor de 3 MMm3/d .

Para Vaca Muerta, si bien es un incentivo, las operadoras entienden que es "insuficiente", porque hay detrás un gran esfuerzo de inversión solamente para sostener la producción en el mismo nivel, debido al acelerado declino de rendimiento de los pozos de shale (hasta 70% en un año).

La minería es una actividad que divide las aguas en las provincias, dueñas del recurso. Mientras San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy están aprovechando sus riquezas naturales para dinamizar la generación de empleo privado, en Mendoza y Chubut la sociedad prefirió resguardar su medio ambiente y se manifestó muy fuertemente en contra cuando sus gobiernos intentaron dar luz verde a proyectos como el Navidad, con el que la empresa canadiense Pan American Silver quiere extraer plata, cobre y plomo en las cercanías de Gastre.

Las exportaciones de la minería totalizaron u$s 3300 millones en 2021 y podrían superar los u$s 10.000 millones en 2023. Según el Centro de Estudios para la Producción CEP XXI, la actividad dejó en el país un valor agregado por unos u$s 2500 millones anuales en promedio entre 2017 y 2019.