La balanza comercial no da tregua: pese al "cepo" aún faltan dólares

Julio, que quedará registrado como uno de los peores en materia de inflación, también reflejó un nuevo saldo negativo en la balanza comercial, un dato que la cartera de Economía mira con atención por la necesidad de acumular reservas, la fuerte demanda de energía e insumos para la industria, y el freno que puso el agro a la liquidación de exportaciones.

Todas las tensiones quedaron marcadas en el último informe del Indec que compara la cantidad de dólares que salen e ingresan del país que mostró que, en julio, las exportaciones alcanzaron 7.773 millones de dólares y las importaciones, 8.210 millones de dólares, lo que resulta en un déficit de u$s 437 millones.

El saldo negativo, se suma al que se registró en junio por u$s 115 millones, y así se anota el segundo saldo negativo consecutivo desde diciembre de 2020.

Aunque el saldo acumulado -con u$s 52.151 en exportaciones y u$s 49.611 en importaciones- resulta positivo en u$s 2.540 millones, en los primeros siete meses del años, el Gobierno sigue con atención la evolución del comercio y espera que la llegada de la primavera reduzca la demanda de energía, que concentra una parte importante de las compras al exterior.

Las exportaciones ascendieron 7,2% respecto a igual mes de 2021 (u$s 521 millones), impulsadas por un incremento de 13,4% en los precios, ya que las cantidades descendieron 5,6%.



En términos desestacionalizados, las exportaciones cayeron 6,4% y la tendencia-ciclo creció 0,1% con relación a junio de 2022 mientras que todos los rubros registraron incrementos: manufacturas de origen agropecuario (12,1%), combustibles y energía (7,8%), productos primarios (4,6%), y manufacturas de origen industrial (3,6%).

Por su parte, las importaciones se incrementaron 43,7% respecto a igual mes del año anterior (u$s 2.495 millones), como consecuencia de una suba de 27,8% en los precios y de 12,4% en las cantidades.

En términos desestacionalizados, las importaciones crecieron 0,4% y la tendencia-ciclo, 1,5% con relación a junio de 2022 , con variaciones positivas en todos los rubros a excepción de resto que cayó 1,9%, fundamentalmente por la menor compra de bienes despachados mediante servicios de couriers, según identifica el informe del Indec.

Además, el ICA refleja que la importación de combustibles y lubricantes ascendieron 217,7%; vehículos automotores de pasajeros, 41,8%; piezas y accesorios para bienes de capital, 31,4%; bienes de capital, 23,3%; bienes de consumo, 17,8%; y bienes intermedios, 11,3%.

Por último, respecto al déficit comercial de u$s 437 millones el estudio repasa que en igual mes del año anterior, se había registrado un superávit de u$s 1.536 millones.

Lo que viene

La "sequía de reservas" obligó al Gobierno a establecer prioridades, una situación que pone en riesgo a los sectores que demandan insumos importados para producir tanto bienes como servicios , destinados al mercado local o al exterior.

Entre los rubros más dependientes de insumos del exterior, un informe reciente de Ecolatina apunta a Equipos informáticos, electrónicos y ópticos (61%) y Equipo eléctrico y Maquinaria (42%) y Químicos (38%) y, en el otro extremo, entre los que menos compras externas realizan se ubican Alimentos y bebidas (0,8%) y refinación de petróleo (5,2%).

En este sentido, advierte que "para las exportaciones agroindustriales resulta mucho más relevante el acceso a importaciones para exportar que para producir localmente".

El informe refleja que los servicios que importan, en promedio, 8% de sus insumos contra 12 % en la producción de bienes, han logrado mejor recuperación, pero advierte que representan sólo un 12% de la actividades económica.

Por eso, si las restricciones a las importaciones persisten, destaca que no se puede esperar que los servicios aporten en la misma magnitud que la Industria o el Comercio, que conjuntamente representan el 37% y explicaron en 2021 más del 40% del crecimiento del año.