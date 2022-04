Las críticas a Martín Guzmán: "Chillan porque no gobiernan", dicen en la Rosada

"¿Qué quieren? ¿Me podés explicar qué quieren?, dijo un funcionario de Casa Rosada cuando El Cronista quiso saber qué va a pasar con Martín Guzmán, centro de las críticas del kirchnerismo a las que en las últimas horas se sumó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aunque con menos énfasis.

Entre quienes rodean al Presidente hay desconcierto por esas presiones que reciben de dirigentes vinculados a Cristina Fernández de Kirchner , pero no están dispuestos a hacer ningún cambio. "No explican qué quieren ni tampoco qué proponen, parecen chicos caprichosos que buscan algo que no saben qué es", explican. Incluso expresaron que "chillan porque no son ellos los que gobiernan", donde "ellos" son sus aliados del Frente de Todos.

Por el contrario, en la Rosada consideran que "Guzmán y Matías Kulfas son grandes ministros y están logrando que crezca la economía, están generándolas condiciones para que crezca el empleo formal, están haciendo una gestión impecable si se la compara con lo que sucede en otros países que están viviendo situaciones realmente dramáticas después de la pandemia".

El "Cuervo" Larroque, hoy en el Gabinete de Axel Kicillof

Agregaron que "Guzmán, Kulfas y (Cecilia) Todesca son un tremendo equipo que más de uno quisiera tener".

A pesar de esas convicciones transmitidas por un funcionario cercano al Presidente, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, no quiso opinar sobre el tema en su habitual conferencia de prensa de los jueves.

"Son opiniones y no comentamos sobre opiniones", dijo cuando se la consultó acerca de las declaraciones de Andrés Larroque en un acto junto al diputado y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, y el gobernador Axel Kicillof. "Nadie lo votó", expresó Larroque en su discurso. Pero aunque la prensa acreditada insistió en saber si se ratificaba a Guzmán, Cerruti no fue precisa.

Lo único que se muestra claro es que el debate interno en el Frente de Todos no está saldado. También parece evidente que los críticos a Guzmán no le dieron una propuesta concreta al Presidente como para que pueda evaluar y, en líneas generales, la táctica de desgaste no es acompañada con nombres para reemplazar al Ministro.