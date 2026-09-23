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En esta noticia Kicillof cuestionó el rumbo de Milei ante dirigentes internacionales

Enviada especial a Nueva York - El gobernador bonaerense y potencial candidato presidencial, Axel Kicillof, llevó hoy su disputa política con el gobierno de Javier Milei a Nueva York, donde participó de un desayuno de alto nivel convocado por el alcalde Zohran Mamdani y que contó también con la presencia del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, entre otros referentes progresistas del mundo.

La actividad formó parte de la segunda jornada de la agenda del gobernador bonaerense en Estados Unidos y le permitió exponer ante dirigentes internacionales su diagnóstico sobre la situación económica argentina y los cambios que atraviesa el escenario global. Allí apuntó especialmente contra el discurso del Ejecutivo libertario sobre la marcha de la economía.

“ Quiero aprovechar esta reunión para referirme a la propaganda que ha intentado instalar en el mundo sobre que hay un ‘milagro económico’ en la Argentina. No solo no hay un milagro, sino que estamos sufriendo una verdadera catástrofe ”, sostuvo Kicillof.

El gobernador vinculó esa definición con la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de empresas, la caída de los salarios y el deterioro de las condiciones de vida. “Se han perdido miles de empleos, cierran empresas todos los días, caen los salarios y empeora día a día la calidad de vida de nuestro pueblo”, planteó durante su intervención.

Kicillof cuestionó el rumbo de Milei ante dirigentes internacionales

El encuentro estuvo atravesado también por una discusión sobre la transformación del orden mundial, la revolución tecnológica y las oportunidades que se abren para los países en desarrollo. En ese punto, Kicillof volvió a diferenciarse de la orientación del Gobierno nacional y las palabras de Milei.

“ Estamos atestiguando un cambio en el orden mundial y una profunda revolución tecnológica. Con todas sus capacidades científicas e industriales, la Argentina tiene muchas oportunidades en este nuevo contexto, pero Milei las está desperdiciando por llevar adelante un plan de subordinación a las grandes potencias ”, afirmó.

Prensa PBA

La presencia de Kicillof junto a Mamdani y Sánchez dejó además una postal internacional distinta de las alianzas que viene priorizando la administración libertaria. El gobernador buscó ubicar su intervención alrededor de tres conceptos que suele colocar en el centro de su discurso: desarrollo, soberanía y justicia social .

“ El nuevo orden mundial no está escrito ”, sostuvo. Y agregó: “ Esta reunión tiene ese objetivo: pensar desde nuestros pueblos, en conjunto, un orden mundial que reconozca la justicia social, la soberanía de los países y una mayor igualdad ”.

La actividad se produjo durante la gira que el mandatario bonaerense desarrolla por Estados Unidos, que incluye además reuniones con actores económicos y empresarios.

En Nueva York, sin embargo, Kicillof aprovechó el escenario político para trasladar al plano internacional uno de los principales ejes de su confrontación con Milei: la interpretación sobre el rumbo económico argentino y el modelo de inserción del país en el nuevo escenario global.