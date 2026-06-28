El miércoles, además del cumpleaños de Lionel Andrés Messi, fue el día de las señales oficiales en busca de inversiones.

En un mismo día, hubo media sanción para el nuevo programa de incentivos fiscales llamado Súper RIGI en el Congreso de la Nación, la Cancillería sumó a la Argentina a un plan estadounidense de cadenas de suministros de industrias estratégicas para la Casa Blanca y además en Neuquén la legislatura local refrendó el acuerdo de la provincia con YPF para que tenga regalías diferenciadas en la producción de GNL.

Es que la Casa Rosada necesita que empiece a moverse la inversión. En el informe de nivel de actividad del primer trimestre, se destacó el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 2,3% contra el año previo. El Presidente lo celebró y le enrostró a medio mundo que no hay recesión. Pero en ese reporte, también se detalla que la inversión acumula cuatro trimestres de caída, toda una paradoja para un modelo que hace gala de promover la iniciativa privada como motor del crecimiento.

“Este es un modelo basado en exportaciones”, detalló el Ministro de Economía, Luis Caputo, al hablar ante empresarios de la vivienda. Detalló que con baja de impuestos, se estimularán desembolsos de empresas que moverán la actividad, generarán más recaudación y así habrá más bajas de impuestos. “Un círculo virtuoso”, añadió.

Caputo suele detallar que hay casi u$s 150.000 millones de anuncios de proyectos en el marco del RIGI, el primer programa de incentivo a las inversiones. Pero los desembolsos concretos para los próximos dos años por ahora rondan los u$s 6600 millones, en un grupo de emprendimientos mineros, petroleros e industriales.

La idea es que en las próximas semanas haya un shock de medidas que avancen para “ratificar el rumbo”, como dicen en Economía, donde hay una especie de road show por eventos para demostrar que “esta vez es diferente”. La palabra que más usan en el Palacio de Hacienda es “convencer” a los tomadores de decisiones con un mensaje: que no teman por “una vuelta del kirchnerismo” y que se animen a invertir, porque si lo hacen puede haber una aceleración de la expansión tras el rebote respecto del año pasado.

Por eso ayer se celebró que, pese al impacto del caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la imagen del Gobierno, el oficialismo consiguiera sacar adelante el nuevo plan de estímulo para sectores nunca desarrollados en el país. El llamado en realidad Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones para Nuevas Industrias -Rigini- supone una baja más agresiva en el impuesto a las ganancias para anuncios de más de u$s 1000 millones.

Mientras en el régimen general la alícuota es del 35% y en el RIGI ya se había bajado al 25% (para proyectos desde u$s 200 millones), ahora se lleva al 15%, siempre con estabilidad fiscal por 30 años y libre disponibilidad de divisas, con la posibilidad además de litigar en tribunales internacionales, entre otras ventajas. “Estamos compitiendo por inversiones estratégicas con otros países”, había dicho el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, al defender el proyecto en comisiones.

A propósito, ayer también la Cancillería informó que la Argentina pasa a formar parte del programa “Pax Silica”, una alianza con los Estados Unidos para garantizar a la Casa Blanca el abastecimiento de minerales críticos para la carrera tecnológica frente a China. El canciller Pablo Quirno enfatizó que la Argentina pasará a ser un “proveedor confiable de minerales críticos y recursos estratégicos necesarios para el desarrollo de la inteligencia artificial y actor relevante en materia tecnológica”.

Esta iniciativa así como el nuevo “Súper Rigi” coinciden además con el avance de un nuevo proyecto de ley de sociedades que incluye reglamentar el funcionamiento de empresas sin humanos , iniciativa que el mismo miércoles defendió el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con la idea de que avance cuanto antes. El propio presidente Javier Milei potenció la promoción del país como polo de ese tipo de nuevas compañías con un artículo en el Financial Times.

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Todo es un combo del “nuevo modelo” que incluye también la llamada “ley de inviolabilidad de la propiedad privada”, con un aval a la compra de tierras por parte de extranjeros, entre otras desregulaciones. Esa parte del paquete, sin embargo, se encalló al caerse la sesión donde también se buscaba interpelar a Adorni en la Cámara Alta, pero la Casa Rosada aspira a ponerlo en agenda cuanto antes, en especial aprovechando que la atención está puesta en la Copa del Mundo.

El escenario de medidas en favor de la inversión de parte de multinacionales incluye también la ratificación de convenios internacionales en materia de patentes medicinales así como cambios en la ley de semillas, reclamos históricos de las compañías estadounidenses. El alineamiento total de Javier Milei con Donald Trump entusiasma a los lobbistas con la posibilidad de que haya novedades en cada una de estas áreas ahora que el Presidente incluso pasará el 4 de julio, Día de la Independencia de EEUU, en Washington.

Pero el miércoles también fue clave para enviar señales a los socios de YPF, ya que la compañía consiguió que la legislatura de Neuquén aprobara un programa de regalías diferenciales que le bajan el costo al proyecto de producción de Gas Natural Licuado llamado Argentina LNG, un paso crucial en la búsqueda de financiamiento.

Todo vale de parte del gobierno de Rolando Figueroa para -en línea con la Nación- cerrar el impulso a este tipo de inversiones. La legislatura local sesionó de noche para evitar el impacto de las protestas de los gremios estatales durante el día.