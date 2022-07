Cristina no negocia nada

Cristina Kirchner no negocia con Alberto Fernández. No negocia porque el kirchnerismo no lo reconoce como un interlocutor. Dicen, sienten, que no cumplió el mandato por el que llegó a Presidente de la Nación. Lo dijo clarito el intendente Mario Secco en el arranque del acto en conmemoración del fallecimiento de Juan Domingo Perón. "Respeto con Cristina", alertó.

La frase esconde el verdadero motivo por el que la Vicepresidenta dinamita la gestión. Desde aquella carta en la que denunció al vocero presidencial por hacer operaciones en su contra. "La orden del albertismo era correr a Cristina", mascullan sin disimulo en el regreso desde Ensenada los que adjetivan al Presidente de manera irrepetible.

Para el entorno de la Vicepresidenta el tema con Alberto Fernández está "terminado". Juran que no quieren que renuncie.

En la primera fila se destacó la figura de Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo. La aplaudieron, la vivaron. En la fila de atrás, casi solitaria, aplaudía la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. De Bonafini grabó el jueves un mensaje que esta misma mañana, a la hora del desayuno, repetía la TV Pública. "Presidente, no mienta más. Cada vez que miente se cava su propia tumba", le dijo entre muchas críticas. "Se hace el distraído con Vicentín", continuó.

Ni Cristina, ni Máximo Kirchner, ni nadie de su entorno cercano hablan a Olivos. El único al que reconocen virtudes es a Sergio Massa. El presidente de la Cámara de Diputados cuentan con apoyo K. Lo dicen incluso en La Cámpora. Saben que gestionó un cambio general del gobierno durante el viaje a la Cumbre de las Américas pero por ahora ven infructuosa su gestión.

El discurso de Cristina Kirchner fue lapidario. Respondió a cada intento de independencia de Fernández en el acto de la CGT. En Ensenada se rodeó de ministros, gobernadores, intendentes, incluso algunos que estuvieron en el acto del viernes repitieron y le mostraron lealtad a la Vicepresidenta.

Secco fue explítico: "Si hoy gobierna el peronismo es gracias a Cristina". Juan José Mussi, que no suele aparecer, tuvo varias charlas previas con la Vice y aceptó ser su telonero. Exigió "unidad" y al mismo tiempo señaló que "queremos a todos los peronistas adentro, aún a los malos. Puede haber mil divorcios, lo que no aceptamos es que abandonen a los hijos".

La cámara mostró en ese momento la amplia sonrisa y el aplauso en primera fila de Axel Kicillof y Andrés Larroque, secretario general de la agrupación que lidera Máximo Kirchner. Por las dudas, Mussi aclaró: "Quiero que el Presidente termine lo mejor posible su gestión".

Las barras cantaron sin cesar Cristina Presidenta.