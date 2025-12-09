En esta noticia Asume Carlos Presti: los cambios que se esperan en Defensa

Esta mañana se oficializó la designación del teniente general Carlos Presti como nuevo ministro de Defensa. En este sentido, el flamante funcionario seguirá en actividad militar con una figura llamada “pase a disponibilidad”, lo que abre muchas dudas en cuanto a su funcionamiento. Qué funcionarios permanecerán en Defensa y cuáles cambiarán .

El nuevo ministro de Defensa tomó la decisión de no retirarse de la vida militar. De esta manera, para conservar el grado debió retirar a parte de la vieja cúpula de las Fuerzas Armadas bajo un acuerdo con la Armada Argentina.

Como ya lo contó El Cronista, esta fue la razón por la que el jefe del Estado Mayor Conjunto es un almirante de la Armada y no el General de División Oscar Santiago Zarich que quería Presti. Zarich terminó al frente del Ejército Argentino en reemplazo del propio ministro.

Otro paso clave para la toma del poder será la conformación de su propio gabinete en el Edificio Libertador. En este sentido, algunos funcionarios de Luis Petri podrían terminar fuera de la cartera mientras que otros, de momento, se mantienen.

Ayer, Petri se despidió del Ejecutivo, comunicó la renuncia a su cargo a partir de este martes 9 de diciembre y aseguró que los logros de su gestión fueron la compra de los aviones caza F16, las operaciones militares y la asistencia a Bahía Blanca, entre otros.

Sin embargo, Presti llegará con una masa de los militares bajo la línea de pobreza y la obra social IOSFA en crisis. Serán dos temas que deberá resolver, mientras paralelamente se sigue con la idea de incorporar armamento clave, incluyendo la posible compra de un submarino para la Armada.

Los dos funcionarios, que llegaron con Petri y posiblemente se queden son el subsecretario de Defensa Civil y Protección Humanitaria, Patricio Madero, y el subsecretario de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, Mario Katzenell.

Este último no sería raro, el funcionario civil formó parte de las negociaciones de compra de armamento. En consecuencia, esa misma función en la secretaría podría quedar a su cargo según informaron fuentes oficiales a El Cronista.

Presidencia

Si bien, en un primer momento se habló de la posibilidad de que Presti conserve en su Gabinete a Luciana Carrasco y al militar retirado Marcelo Rozas Garay, eso estaría descartado.

Carrasco funcionó como la jefa de Gabinete durante el tiempo de Petri como ministro. Se trata de una abogada mendocina cuya designación provino de la cercana relación que mantenía con el ahora exfuncionario.

Rozas Garay, por su parte, estuvo al frente de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares, y fue quien acompañó también la gestión de los aviones cazas y la compra de equipo. Aún así, sería reemplazado por el nuevo ministro.

En los pasillos, se rumorea que este cargo irá a otro militar retirado, por la incompatibilidad que tiene tener un cargo público con la función militar. Por este motivo, el Gabinete de asesores no se puede llenar de militares en actividad, a lo sumo retirados.

“E l secretario de Asuntos Militares seguramente sea un retirado. El resto puede que sean civiles” , confirmó una voz allegada al ministerio.

Otro funcionario que está en duda es Juan Battaleme, quien hasta ahora condujo la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa. El funcionario arribó a Defensa sin una larga relación previa con Petri aunque pronto se ganó su confianza.