Nueva cúpula militar: quiénes fueron los elegidos de Presti y qué se negoció

Los primeros 6 aviones F-16 adquiridos por Argentina a Dinamarca, efectuaron una pasada sobre la Ciudad de Buenos Aires, para presentarse formalmente y luego retornaron a la ciudad de Río Cuarto para el acto oficial de recepción de las aeronaves, que fue encabezado por Javier Milei.

Los aviones, especializados en el combate aéreo cercano, arribaron ayer al país y fueron recibidos por el aún ministro e Defensa Luis Petri.

Juan Vargas/NA

Alrededor de las 8 de la mañana, el grupo de aviones de combate voló a baja altitud sobre la capital. El recorrido comenzó en las inmediaciones de Costanera Norte y continuó sobre emblemáticos espacios urbanos como Plaza de Mayo, la icónica Avenida 9 de Julio y Plaza de los dos Congresos.

Cientos de vecinos se congregaron en diversos sectores de la ciudad, especialmente cerca de Casa Rosada y del Obelisco para observar el paso de los F-16 que se desplazaban aproximadamente a 600 metros de altitud.

Posteriormente, a las 9 horas, el mandatario Javier Milei le dio la bienvenida a estas aeronaves y presidió la ceremonia principal en territorio cordobés.

El mandatario habló de un “hito histórico”, criticó a los gobiernos anteriores por “dejarnos indefensos”, destacó el paso de Petri por el paso de Defensa y habló del nombramiento del teniente general Carlos Presti.

“En un esfuerzo por hacer usufructo político de una tragedia como fue la ultima dictadura, el kirchnerismo se dedico a resentir la relación entre las FF.AA. y la sociedad. Pero la designación del nuevo ministro se basa en su idoneidad. Nosotros no buscamos poner a los que más miden en cámara, buscamos poner a los que más saben en la materia”, apuntó.

“Es hora de volver a discutir el verdadero significado de la palabra soberanía. Esto se consigue por dos vías, con una economía desarrollada, y también contando con la capacidad de defendernos para poder disuadir a otros países en un contexto de incertidumbre”, completó.