La OMC alcanzó acuerdos para facilitar acceso a vacunas, alimentos y reducir subsidios a la pesca irregular

Los 164 Estados y uniones aduaneras que integran la Organización Mundial del Comercio (OMC) acordaron en la madrugada de este viernes frenar las subvenciones a la pesca irregular, suspender temporalmente los derechos de las patentes de las vacunas contra el coronavirus, y abordar la inseguridad alimentaria, tres temas que resultaban fundamentales en la antesala de la duodécima conferencia ministerial para la delegación argentina.

Pese a las insuficiencias y dificultades que supone encontrar consenso entre tantas delegaciones, reunidas durante una semana en Ginebra, un importante punto de inflexión en esta cita fue la creación de un consenso mundial tras años de retrocesos en el ámbito de la cooperación internacional.

La directora general de la OMC, la economista nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, se refirió posteriormente a los acuerdos, y particularmente al que refiere a la quita de subvenciones que los principales países con flotas mercantes otorgaban a buques de su nacionalidad para que les fuera rentable capturar recursos en zonas lejanas, afectando incluso la fauna marina de países vecinos. La Argentina levantó fuertemente la voz para acabar con las subvenciones y limitar la actividad de naves en las adyacencias de la Zona Económica Exclusiva (ZEE).

El Gobierno reclama a las potencias frenar un negocio con perjuicios por u$s 14.000 millones anuales para el país

"Se trata del sustento de los 260 millones de personas que dependen directa o indirectamente de la pesca marina. El acuerdo prohíbe el apoyo a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Prohíbe el apoyo a la pesca en bancos sobreexplotados, y da el primer pero significativo paso adelante para frenar las subvenciones a la sobrecapacidad y la sobrepesca al poner fin a las subvenciones a la pesca en alta mar no regulada", detalló Okonjo-Iweala.

Las deliberaciones de la OMC se extendieron un día y hasta entrada la noche. Luego de hallar acuerdo, se clausuró la cita con una ceremonia especial.

Vacunas y alimentos

Otro acuerdo establece la suspensión de las patentes para las vacunas contra el coronavirus, debatido desde hace 20 meses desde que lo propusieran India y Sudáfrica. Esto permitirá "que el acceso a suministros y componentes médicos sea más predecible tanto en esta pandemia como en las futuras", aseguró la directora general de la OMC.



No obstante, el acuerdo sobre las vacunas no está a la altura de lo que pedían ciertas ONG, como Médicos sin Fronteras, que lo consideró "decepcionante" al no abarcar pruebas y tratamientos.

Después de tres años de obstáculos e inconvenientes en las negociaciones, los países de la OMC se han comprometido a eliminar las restricciones para que el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas pueda adquirir ayuda alimentaria humanitaria.

Este fue también un punto fundamental ya que la guerra ente Rusia y Ucrania y la salida del mercado de la oferta exportable de ambos países ha elevado el precio de las commodities y amenaza con traer de regreso la hambruna a vastos países que no producen suficientes alimentos.