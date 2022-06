El Gobierno reclama a las potencias frenar un negocio con perjuicios por u$s 14.000 millones anuales para el país

En el marco de la duodécima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se lleva a cabo en Ginebra, el Gobierno reclamó un pronto acuerdo para terminar de una vez con los subsidios que las principales economías con litoral marítimo ofrecen a sus flotas pesqueras para que operen a miles de kilómetros de sus puertos, depredando los recursos marinos de otros países, y que provoca un grave daño ambiental y económico para países como la Argentina.

Al seno de esta organización intergubernamental que rige el comercio mundial, la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todeca, participó el martes de una sesión temática sobre las negociaciones sobre subvenciones a la pesca, donde se discutió un posible acuerdo para acabar con la ayuda económica que permite la pesca furtiva.

Todesca indicó que, para la Argentina, este acuerdo tiene una gran importancia. "Si miramos una foto satelital del área adyacente a la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), es muy triste ver una línea de luces continuas, de buques que opera día y noche en alta mar, sin tocar puertos, sin control por parte de los Estados de sus banderas, y que sobreexplotan los recursos pesqueros".

La exvicejefa de gabinete advirtió que "nada de esto sería posible sin los extraordinarios subsidios que tienen estas flotas y por este motivo, para mi país, este acuerdo es tan importante".

Una fotografía en altura muestra cómo operan los buques pesqueros en alta mar.

El perjuicio económico de la actividad pesquera allende a la jurisdicción nacional es de tamaños exorbitantes. De acuerdo a un proyecto de declaración presentado en el Congreso en 2020 por legisladores de Juntos por el Cambio (JxC), se estima que los buques extranjeros que sin licencia pescan al interior y en el área adyacente de la ZEEA capturan alrededor de un millón de toneladas anuales .

En base a ese volumen, buques pesqueros generalmente de bandera portuguesa, española, china o coreana, rescatan cerca de u$s 2000 millones anuales en materia prima, que puede representar alrededor de u$s 14.000 millones anuales en la comercialización final . Como consecuencia, sostiene el proyecto con firma de los diputados Alberto Asseff, Álvaro De Lamadrid, David Schlereth, Ingrid Jetter y Hernan Berisso, la industria pesquera nacional pierde alrededor de 30.000 empleos que no se generan por causa de esta actividad.

Todesca Bocco, durante el debate en Ginebra.

Negociaciones prolongadas

Todesca y los ministros de otros 163 países miembros de OMC seguirán reunidos hasta el jueves, un día más de lo previsto, con la esperanza de encontrar acuerdos concretos sobre pesca y exenciones a las normas de propiedad intelectual para afrontar los desafíos que presenta la pandemia de coronavirus.

La conferencia ministerial debía terminar este miércoles, con pocas esperanzas de que los países lleguen a un acuerdo sobre las complejas cuestiones. Pero se decidió prorrogar las deliberaciones por 24 horas más, porque "las perspectivas de acuerdo son favorables y las discusiones continúan", dijo a la prensa llegada a Suiza un portavoz de la OMC.

Este miércoles, la directora general de la organización, Ngozi Okonjo-Iweala, pidió a los ministros redoblar esfuerzos para llegar a los consensos necesarios.

Por otra parte, en la sesión temática relativa a las negociaciones sobre la agricultura, la Argentina, junto al grupo de países latinoamericanos y de otras regiones con características de agroexportadores, llamó a que se acuerde un resultado con efectos concretos en las negociaciones agrícolas que permita una mayor producción y facilite el comercio en un momento de crisis global, con una amenaza cierta de hambruna en vastas regiones del planeta.