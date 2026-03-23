Luego de una semana de pláticas entre los negociadores comerciales de México y Estados Unidos, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio sus primeras impresiones al respecto y fueron en forma de un suspiro de alivio: “Lo que tiene de interesante es que ya ocurrió”. “Fue una reunión con un contenido muy técnico”, dijo Ebrard en torno a la primera ronda de conversaciones con EE.UU. para la revisión del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que, según el funcionario, van con avances marcados antes de los tiempos establecidos. “No los voy a aburrir con los detalles”, dijo Ebrard en el Foro de Cámaras Comerciales Bilaterales en México. “Y es un inicio, no quiere decir que ya llegamos a algo. Sería imposible una primera reunión. Pero el mérito, lo que tiene de interesante es que ya ocurrió. Porque la pregunta era, bueno, ¿lo vamos a lograr o no? Y no es hasta junio. Estamos hablando del mes de marzo. Es una buena noticia para nosotros“. Con este primer logro superado, la siguiente parada es Canadá. Ebrard adelantó que en mayo viajará a ese país para profundizar el diálogo bilateral y coordinar posturas con el tercer socio del tratado. El objetivo es llegar a la revisión con una estrategia regional más alineada y con margen para ampliar el comercio en la región. “Es nuestro socio muy importante en Norteamérica. Y vamos a conversar de muchas cosas. Bueno, obviamente, el tema de nuestra relación bilateral y el tratado con nuestro vecino. Entonces, la voluntad que tenemos es de ampliar el comercio lo más que podamos”, dijo Ebrard. En paralelo, México también moverá sus ficha en el frente global. Durante la próxima reunión de la Organización Mundial del Comercio en Camerún, Ebrard anticipó una postura crítica ante la parálisis del organismo. La preocupación es que, sin reglas eficaces, el comercio internacional termine fragmentándose en bloques regionales con estándares distintos, elevando los costos de operación y la incertidumbre para las empresas. La apuesta mexicana será empujar por reglas claras y operativas. El arranque anticipado del T-MEC también se inserta en una estrategia más amplia de posicionamiento internacional. En las próximas semanas se prevé avanzar en la modernización del acuerdo con la Unión Europea, mientras México refuerza su presencia en Asia-Pacífico con la mira puesta en organizar la APEC en 2028. A esto se suma un cambio de dinámica en la inversión: empresas mexicanas comienzan a expandirse hacia mercados como Canadá y Europa. La reunión de Ebrard con representantes de las cámaras binacionales de comercio establecidas en México, se dio bajo el paraguas del Plan México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca elevar el contenido nacional en las cadenas de valor. De acuerdo con Ebrard, hay más de 2,000 proyectos registrados ya que el gobierno intenta capitalizar el momento en el que México se mantiene como el principal socio comercial de Estados Unidos.