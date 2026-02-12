Aunque no se manifestó una relación explícita entre las pláticas internacionales sobre los minerales críticos y la recuperación de 1,126 concesiones mineras en el país, durante la mañanera de este jueves (12 de enero) se tocarlos ambos temas. Los territorios recuperados se deben, principalmente, a particulares que no habían “pagado los derechos o que tienen fines solamente especulativos”, señaló el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. También mencionó que simultáneamente se mantienen pláticas en varias mesas de trabajo, como la convocada por Estados Unidos de 60 días, donde “no hay nada firmado todavía”, según dijo la presidenta en días pasados. Entre los convocados están Canadá, India, Japón, la Unión Europea, Corea del Sur, entre otros. Entre las empresas afectadas por la recuperación de concesiones mineras, solo se mencionaron a Autlán y Peñoles. Es decir, estas compañías tuvieron que ceder territorio que no estaban explotando. Llama la atención que el 9 de febrero la misma presidenta había dicho que eran “más de 200 concesiones”. Hoy se habló de más de 1,100. “El 90% son de personas y el otro 10% corresponde a las empresas”, señaló como una estimación personal, Fernando Aboitiz, jefe de unidad de Coordinación de Actividades Extractivas dentro de la Secretaría de Economía. Se trató de 889,512 hectáreas de territorio recuperado, lo que equivale a la extensión del estado de Querétaro. Las entidades donde se ha recuperado el 65% de la superficie por las concesiones son: Sonora (16%), Durango (15%), Coahuila (14%), Jalisco (8%), Zacatecas (8%), Chihuahua (4%). Las concesiones “especulativas” generalmente habían sido otorgadas a particulares que esperaban que esas tierras subieran de valor en algún momento, para entonces recibir una oferta de alguna minera que quisiera explotarla. La intención de recuperar más concesiones mineras continúa. Mientras tanto, el gobierno de México está presente en varias mesas de diálogo sobre los minerales críticos. Además del convocado por Estados Unidos, Marcelo Ebrard mencionó uno ante la ONU, otro de Iberoamérica, uno más con India, “y la semana que entra viene Canadá”. Se refiere a la visita de varias compañías que buscan invertir en el país. Hoy el secretario aumentó el número a “más de 300 empresas”. El secretario recordó que también se está configurando una nueva Organización Mundial de Comercio. Para esto tendrá una reunión próximamente en Camerún.