En medio de la disputa por los aranceles sobre acero y aluminio que disputo el gobierno de Donald Trump, la Argentina y los Estados Unidos acordaron postergar nuevamente la publicación del fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la disputa por las medidas antidumping aplicadas a la importación de productos tubulares para la industria petrolera. La decisión fue comunicada este 1 de abril por el panel del organismo comercial en el marco del caso Estados Unidos — Medida Antidumping sobre Productos Tubulares de un País Petrolero procedentes de Argentina. Según informó el presidente del grupo especial al Órgano de Solución de Diferencias, ambos países solicitaron de manera conjunta extender el plazo para la circulación del informe final hasta el 1 de julio de 2026. La controversia se centra en las medidas antidumping impuestas por Estados Unidos a las importaciones de productos tubulares para petróleo (OCTG) provenientes de Argentina, utilizados principalmente en la perforación y explotación de hidrocarburos. De acuerdo con la comunicación oficial, el 31 de marzo de 2026 los gobiernos de Argentina y Estados Unidos informaron al panel que continúan participando en conversaciones para alcanzar una solución negociada al conflicto comercial. En ese contexto, pidieron postergar la publicación del informe final. Se trata del cuarto aplazamiento concedido por el grupo especial. Anteriormente ya se habían otorgado extensiones en agosto y octubre de 2025, y luego en enero y febrero de 2026, a pedido de ambas partes. El caso tiene relevancia para la industria siderúrgica argentina, ya que los tubos sin costura y otros productos tubulares petroleros forman parte del comercio bilateral vinculado al sector energético. Si el panel finalmente emitiera un fallo, podría determinar si las medidas antidumping estadounidenses cumplen o no con las normas de la OMC. Sin embargo, el nuevo aplazamiento sugiere que las partes buscan evitar una resolución formal mediante un acuerdo negociado. La publicación del informe final del panel quedó ahora prevista para el 1 de julio de 2026, salvo que los países vuelvan a solicitar una nueva extensión en el proceso ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC. Según datos oficiales, el intercambio bilateral entre Argentina y Estados Unidos alcanzó en 2024 unos u$s 12.500 millones, con un superávit de u$s 250 millones a favor de Argentina. Las exportaciones argentinas hacia el mercado estadounidense estuvieron concentradas principalmente en petróleo crudo (u$s 1992 millones), metales preciosos (u$s 801 millones), aluminio (u$s 530 millones), carne bovina congelada y refrigerada (u$s 195 millones), vinos (u$s 188 millones) y miel natural (u$s 126 millones). En conjunto, estos productos explicaron el 63% de las ventas argentinas a Estados Unidos durante 2024. Por el lado de las importaciones, Argentina compró principalmente energía, con adquisiciones de gas natural licuado por u$s 590 millones y gasoil por u$s 379 millones. También se destacaron compras de insumos industriales, como compuestos químicos utilizados en procesos productivos —incluido glifosato—, carbón mineral sin procesar, materiales plásticos, fertilizantes y aditivos para la industria petroquímica.