Qué es de la vida de los primeros apóstoles de Milei: del protagonismo prePASO al exilio liberal

El sábado 7 de agosto de 2021, en Plaza Holanda, Javier Milei tuvo su primer gran acto político. Patentó la frase " no vengo a guiar corderos, vengo a despertar leones", apuntó contra "la casta" y reunió a miles de jóvenes que lo apoyarían en las legislativas de ese año . De aquel momento hasta hoy pasaron decenas de dirigentes. Muchas personas que formaron parte de su círculo íntimo ya no están allí y las visiones sobre lo que pasa en el Gobierno son muy distintas. ¿Qué lugares ocupan ahora?

En aquella fase inicial, los dirigentes más relevantes que acompañaban a Milei eran Victoria Villarruel y Ramiro Marra. Ambos continuaron muy cerca hasta las últimas elecciones, pero a partir de allí dejaron de estar en el centro de la escena y no ocupan cargos de peso político propio en la gestión.

La Vicepresidenta construyó su propia agenda en el Senado, busca preservarse y apoya las iniciativas del Ejecutivo desde un perfil más bajo. El legislador porteño, que fue candidato a jefe de Gobierno, mantiene su perfil alto y apoya públicamente las decisiones que se toman en Olivos. Pero quedó al margen de los lugares fuertes de decisión.

"Hay una combinación de gente que no está preparada y arrogancia. Es muy difícil que funcione", lanza un dirigente que estuvo desde el inicio en el desembarco de Milei en la política y que luego pasó a un segundo plano.

"No lo digo por Javier, pero hay tipos que están en el Congreso a los que no les da. Si a mí me ofrecés manejar un Fórmula 1, yo te voy a reconocer que no estoy a la altura. Acá hay gente que se subió y no tiene las capacidades necesarias, y para colmo cancherea", agrega.

El dirigente, si bien hoy se reconoce "casi afuera" del espacio, espera que al Gobierno le vaya bien y considera que estos días son cruciales para su destino. Igualmente, asegura que no vio con malos ojos la llegada de dirigentes que antes no estaban, como Luis 'Toto' Caputo, ya que "alguien tiene que estar. Es muy difícil armar un gabinete".

En el medio, entre Plaza Holanda y la actualidad, hubo muchos que se incorporaron y luego se alejaron. En particular economistas, como Carlos Maslatón, Emilio Ocampo, Darío Epstein y Carlos Rodríguez.

Este último exfuncionario de Carlos Menem no tiene ningún reparo en expresar sus diferencias y visiones en redes sociales. Alejado de los centros de decisión, sigue integrando el consejo superior de la Universidad del CEMA, casa de la que fue rector. También son miembros del consejo otros economistas que han pasado por la primera plana de la función pública, como Roque Fernández y Ricardo López Murphy, el segundo de ellos ahora blanco de Milei..

Después del revés sufrido por el Gobierno en Diputados, Rodríguez apuntó al corazón de La Libertad Avanza. " Amenazas, venganzas, purgas, no son recomendables después de un papelón vergonzoso ", escribió en X. Pero tampoco ahorró dardos hacia Milei, y sostuvo que "está el país en estado de emergencia y el Presidente en visita espiritual en Israel y luego el Vaticano, manejando el país por X".

Epstein, quien también fue funcionario durante el gobierno de Menem y se acercó a La Libertad Avanza en épocas de campaña, mantiene una postura más amigable con las decisiones que se están tomando. A pesar de estar de viaje, sigue los hechos y muestra su alineamiento con el mensaje oficial. Mientras tanto, mantiene su actividad privada previa: sigue al frente de Research for Traders y se dedica al mundo financiero.

También se expresó en X y apuntó contra la oposición "dialoguista" que no acompañó varios artículos de la ley ómnibus en particular antes de que sea retirada. "Decir que están de acuerdo en aprobar el paquete de leyes para darle las herramientas necesarias al Presidente y después votar en contra en particular es fulbito para la tribuna. Digan que están en contra, como hizo UxP, y todo bien. Sean claros. Lo peor es el doble discurso", escribió el economista.

Otra de las figuras de la campaña 2023 fue Emilio Ocampo, en particular por uno de los hits que más prendió: la dolarización. Había sido anunciado como eventual presidente del Banco Central, pero esa posibilidad se esfumó después del triunfo.

Ocampo, fuerte promotor de la dolarización, sigue enfocado en ese tema, que hoy parece estar en un segundo plano. De hecho, el propio Milei reconoció en diálogo con Cenital que " no dan los tiempos" para dolarizar durante este año. Mientras tanto, Ocampo se sigue dedicando a la actividad privada como asesor financiero y a la docencia, ya que es profesor en la UCEMA.

Otro de los dirigentes que está desde Cemento con Milei, pero que cayó en cierto limbo desde la llegada a la Casa Rosada, se muestra alineado y optimista, aunque algo dolido. En principio, cree que la oposición dialoguista se equivocó en el Congreso al no aprobar la ley, ya que "ahora no van a poder trabar nada, se la dejaron regalada a Milei". En este sentido, cree que el escenario será bueno para el "relato" del Gobierno, ya que "si en abril la inflación nos da 35%, tenemos la excusa de que 'los diputados no nos aprobaron la ley".

Igualmente, reconoce que la crisis interna "es fuerte. No hay liderazgos en La Libertad Avanza. Nadie quiere hablar en nombre de Milei porque después Milei no responde a lo que se habla".

Finalmente, sobre los cargos de relevancia que ocupan más los extraños que los propios, reconoce que "es la realidad de la política. A mí hay cosas que no me gustan, pero pongo el pecho. Me la banco, me gusta la acción, al que no le gusta que se ponga una consultora. Puedo llorar o ir para adelante. ¿Qué querés, que sea Píparo?".