En esta noticia La resolución completa

El Gobierno oficializó el nombramiento de Carlos Alberto Presti como nuevo ministro de Defensa. Lo hizo a través del decreto 869/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial.

Presti asume el cargo a partir del 10 de diciembre, un día después de que finalizaran las funciones de Luis Petri, quien la semana pasada juró como diputado nacional por La Libertad Avanza representando a Mendoza.

El decreto establece que el Gobierno acepta “a partir del 9 de diciembre de 2025, la renuncia presentada por el doctor Luis Alfonso Petri al cargo de Ministro de Defensa”.

La norma también agradece los servicios prestados por el funcionario saliente durante su gestión al frente de la cartera.

En caso de continuar al frente del ministerio, Presti pasará a situación de disponibilidad a partir del 10 de febrero de 2026. Posteriormente, quedará en situación de retiro pasivo desde el 10 de junio de 2026 “hasta completar el plazo de dos años como máximo”, según establece el decreto.

Petri comunicó su renuncia al presidente mediante una carta enviada el lunes. “Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro de Defensa de la Nación, con vigencia a partir del 9 de diciembre de 2025. Quedará grabado en mi memoria y en mi corazón haber servido como Ministro de Defensa durante su Presidencia”, escribió el flamante diputado.

En el texto, el exministro se dirigió directamente a su sucesor. “Le deseo a mi sucesor, el Teniente General Carlos Presti, el mayor de los éxitos en la profundización del camino que iniciamos el 10 de diciembre de 2023”, afirmó. Además, agradeció a cada oficial, suboficial, soldado y marinero de las tres Fuerzas por su compromiso con la patria.

Petri también destacó los logros de su gestión durante los dos años al frente de la cartera. Enumeró la modernización de las Fuerzas Armadas, la incorporación del sistema de armas F-16 y el desarrollo de operaciones estratégicas en diversas regiones del país como los principales hitos de su administración.

“Bajo su liderazgo, y siguiendo sus directivas como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ejecutamos políticas que permitieron recuperar material crítico, modernizar doctrinas, fortalecer el adiestramiento y la ejercitación con países aliados que defienden los valores de la libertad”, describió Petri en su carta de despedida.

El exministro también subrayó la importancia de impulsar reformas en la formación de cadetes y soldados voluntarios para enfrentar los desafíos actuales.

La resolución completa