La lapidaria bomba política del Turco Asís sobre el futuro de Milei: "Picarle el boleto"

El próximo lunes se completará el primer octavo de la gestión de Javier Milei, presidente de un Gobierno que aún no pudo sacar sus propias leyes y que, según el escritor Jorge "Turco" Asís, "no arranca porque no puede arrancar", comenzando a perder parte del apoyo popular.

"A seis meses de la asunción comienza a disiparse el encandilamiento de la sociedad con el presidente Javier Milei. La contabilidad de los consultores recauda aún la adhesión positiva del 45%. Mientras tanto comienza a disiparse también la fábula del padecimiento con ilusión. El convencimiento imaginario de la próxima salvación de los afectados que toleran el infortunio de la actualidad", apuntó el periodista.



"La cuestión es que el presidente hoy es Javier. Firma decretos y se consagra como celebridad mundial, entre la canallada inquietante de la extrema derecha. Mientras su gobierno, sin embargo, no arranca. Pero porque no puede arrancar", agregó.

¿Por qué no picarle el boleto?

En un nuevo posteo en su blog personal, Asís advirtió sobre las consecuencias que podría generar la impericia del oficialismo para conseguir sus propias herramientas de gobernabilidad, una situación a la que la "casta política", asegura, comienza a prestarle especial atención.

A ese combo de debilidades, el escritor agrega los propios enunciados del presidente y la crisis en el Ministerio de Capital Humano.

"Encara el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Se compara con Moisés. Plantea ser el máximo defensor mundial de las ideas de la libertad. Es el topo que destruye al Estado por dentro. O "el jugador de las grandes ligas, envidiado por los liliputienses (enanos) locales". Dos mil ingeniosidades por el estilo solventan las preguntas insensatas. ¿Por qué tomarlo en serio? ¿Cómo no tomarlo en joda? ¿O por qué no picarle, en efecto, el boleto?", se pregunta el analista político.



"Para colmo se encuentra enredado en el laberinto de la invención ilusoria. El Capital Humano. Es el tormento inabordable de la señora Sandra Pettovello. La ministra amiga, la confidente que le depara la atmósfera más ingrata, altamente nociva. El tufillo de corrupción. Mientras tanto se disipa el encandilamiento. Y la casta maléfica vacila en picarle, en efecto, el boleto" , insistió Asís.



Luz verde a una Ley Bases "correctamente despedazada"

Finalmente, y sobre lo que sucederá esta semana en el Congreso de la Nación, el periodista cree que el Senado finalmente le dará luz verde a "la herramienta prioritaria", tal como denomina a la Ley Bases y el paquete fiscal.

"A las nutridas ratas del nido del conglomerado opositor les cuesta facilitar las herramientas que necesita el estadista astuto que conquistó el poder con la prepotencia de las promesas destructoras. Sin embargo, es probable que relativamente pronto se le apruebe la herramienta prioritaria, correctamente despedazada. La Ley Bases que inspiró el narrador Federico Sturzenegger y por la que tanto aún transpira, y trajina, el flamante Premier Guillermo Francos", concluyó.