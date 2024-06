Milei se comparó con Terminator: "Vengo de un futuro postapocalíptico"

El Presidente, Javier Milei, aseguró que "destruirá el Estado desde adentro" y se comparó con un icónico personaje de ciencia ficción: "Yo vengo de un futuro postapocalíptico para impedir el avance del socialismo. Algo así como Terminator; de hecho, Schwarzenegger es libertario".

"Pasan cosas verdaderamente increíbles. Estamos haciendo el ajuste más grande de la historia y al ministro de economía lo ovacionan, si miramos mi imagen es más alta que cuando asumí. Si fuéramos a una elección estaríamos en condiciones de sacar el 60% de los votos", sostuvo en dialogo con el medio The Free Press.



En sintonía con su proyección internacional, opinó: "Hoy en Estados Unidos la batalla cultural la ganó el socialismo, persiguen a estudiantes judíos y terminan defendiendo a agrupaciones asesinas como Hamas. La izquierda es tan fundamentalista que por ejemplo en mi país, personas de izquierda de origen judío están del lado de Hamas y condenan al gobierno de Israel".

"El mundo está mucho más abierto y es más rápido el mecanismo para impulsar estas ideas. En las charlas que tuve con los gigantes tecnológicos está muy comprometidos con la libertad y coinciden con mi odio sobre las regulaciones", reveló sobre su último viaje a Norteamérica.

Al ser consultado sobre la actualidad del país, apuntó que "Argentina se volvió un lugar muy agresivo para cualquier persona y cualquiera que tenga capital humano se va a ir porque está siendo agredido. La idea repugnante de la justicia social atenta contra eso porque el Estado te roba tu dinero y se lo da alguien que no hizo nada".

"Cuando asumimos el 85% de la gente decía que estaba mal, ahora es el 65%. Es una foto horrible, pero al ver la película de los últimos cinco meses, es casi milagroso", consideró el Presidente, quien agregó que "si seguíamos con esas políticas los indigentes no serían 15% sino 60", al responder sobre qué les diría a las personas que no pueden comprar comida.

Además, en otro tramo de la entrevista, aseguró que se metió en la política "porque desde afuera no se pueden cambiar las cosas". "Soy anarcocapitalista filosóficamente pero no soy estúpido, eso es un norte, hay que llevar la realidad hacia la libertad. No soy como los agoreros que no se meten, porque los políticos no van a cambiar un sistema que los beneficia, no hay que regalarles el terreno a los socialistas".

"Yo decidí salir de la crítica vacía y enfrentarlos. Llevar este fenómeno barrial al mundo", argumentó. "Amo ser el topo y destruir el Estado desde adentro, es como estar infiltrado detrás de las líneas enemigas, estoy dispuesto a soportar todas las calumnias".