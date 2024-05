La sorpresiva bomba política del Turco Asís sobre el sucesor de Milei: "A lo mejor se calza la banda..."

El escritor y periodista Jorge "Turco" Asís lanzó una lapidaria critica contra el presidente Javier Milei y su Gobierno.

"Milei hoy te diría que es casi una celebrity, en esto lo superó a Mauricio Macri. Es un estadista amateur que, en algunas cuestiones, suple su carencia de gestión interna con una resonancia internacional formidable ", planteó en una entrevista con Canal 26.



De este modo, se refirió a la crisis diplomática que se desató entre la Argentina y España, a raíz de las declaraciones de Javier Milei contra su par español Pedro Sánchez.

"¿Cómo voy a esta altura de mi vida, con toda mi historia personal, a avalar un posicionamiento argentino en la derecha más extrema?", cuestionó Asis. " Como fenómeno es una maravilla, como gobierno es un espanto, es un desastre ", fulminó.

El analista político le pidió "por favor" a los diputados y senadores que aprueben la Ley Bases y para no darle "excusas" a Milei en su gestión.

"Me encantaría que le aprobaran la Ley Bases, que lo que él llama 'la casta' o 'el nido de ratas', todas aquellas cosas que él ha denigrado, que le aprueben la ley. Lo mejor que puede pasar es darle las herramientas que él necesita , que no le den ninguna excusa para no hacer lo que supuestamente él cree que hay que hacer en la Argentina", apuntó.

"Como fenómeno me parece maravilloso. Ahora, no me hagas hablar de su presidencia... Yo sinceramente le pido a los diputados y a los senadores denle, por favor, las herramientas para ver qué hace. Como dicen los jugadores cuando viene un director técnico, tirarle la pelota y vemos que hace con la pelota", concluyó.



¿Cómo sigue el peronismo, según el Turco Asis?





Para Asis, "la interna principal del peronismo hoy pasa por la provincia de Buenos Aires, porque (Axel) Kicillof no tiene reelección".



En este sentido, definió al gobernador bonaerense como "el opositor principal, el que resiste". "Nunca vi tanta disonancia entre el país y la provincia de Buenos Aires", observó.

Dentro del peronismo, el analista también mencionó a dos hombres fuertes: el "inoxidable" Sergio Massa y el gobernador de la provincia de Córdoba Martín Llaryora.

"Massa todavía tiene una ficha para por lo menos arriesgarse a otra derrota, pero a lo mejor se calza la banda...", deslizó.

"Todos están en la misma competencia. De los tres, todos tienen sus pro y sus contra", aseguró.

"Si a Milei le va muy bien, como todos creen que le va, como él mismo cree que le va, que el todavía piensa que es prácticamente un hombre de Estado que juega en otra liga, que está en cosas superiores y a todos los trata de enanos casi pigmeos en materia política, eso me parece que es mucho más agresivo con la política que cualquiera de sus peleas", señaló Asís.



" No creo que Milei esté en condiciones de retirar a nadie ", aseveró.