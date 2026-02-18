La Justicia ordenó este miércoles por la tarde que los trabajadores desalojen el predio de FATE. A través de un pedido del fiscal Marcelo Fuenzalida al juez de Garantías del Juzgado N°4, Esteban Eduardo Rossignoli, se solicitó la ejecución de esta ordenanza a las personas que yacen en el predio de FATE ubicado en la zona norte del Gran Buenos Aires. “Hacer lugar al inmediato desalojo y lanzamiento del inmueble sito en Almirante Blanco Encalada 3003, en Virreyes, sin que implique en modo alguno la restricción del derecho constitucionalmente reconocido de manifestarse de las personas que se encuentran ejerciendo su derecho a la protesta por fuera del inmueble”, destaca el fallo. Por otra parte, tal como consignaron desde la empresa, se cumplirá formalmente con la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno, en el marco del conflicto con el sindicato del neumático, sin embargo, aclararon que la medida no implicará la reapertura de la planta ni la reanudación de la producción. Cabe destacar que la fábrica de neumáticos FATE anunció este mismo miércoles el cierre definitivo de su planta tras años de tensiones gremiales, reporte de pérdidas millonarias y una creciente presión competitiva externa. Desde 2019 acumuló reestructuraciones, pedidos de Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y despidos, en un escenario que combinó caída de la demanda, conflictos laborales y un mercado cada vez más abierto a las importaciones. La voz de los trabajadores, Alejandro Crespo —secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA)— denunció a la señal de noticias TN: “Estamos en conciliación obligatoria, por lo tanto, deberíamos estar funcionando. Estamos esperando que la fábrica se ponga en funcionamiento. Tienen dos conciliaciones obligatorias. Yo creo que debe ser la primera vez que una patronal, encima nacional, no solo no acata una conciliación, sino dos juntas”. “Tiene dos conciliaciones de Provincia y de Nación, ordenando la puesta en funcionamiento, pero la empresa no se pone en funcionamiento; los trabajadores, que somos parte de la fábrica, que brindamos nuestras tareas dentro de esta planta, estamos simplemente esperando que nos den tareas”, esgrimió Crespo.