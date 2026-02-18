En medio de la Reforma Laboral impulsada por el gobierno nacional, el cierre de la histórica fábrica Fate y el paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT), un organismo presentó un informe para analizar la conflictividad laboral y la crisis del trabajo en los dos primeros años de Javier Milei. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó la conflictividad laboral desde enero 2024 hasta inicios del mes de febrero 2026. La investigación se hizo a partir del seguimiento periódico a coberturas periodísticas y sitios web sindicales. Según la consultora, la conflictividad laboral es un indicador central para el análisis de la evolución del mercado de trabajo y las relaciones laborales, ya que refleja las tensiones derivadas de los procesos económicos y productivos. Para CEPA, las desregulaciones y el ajuste fiscal generaron impactos directos sobre el nivel de actividad, empleo, salarios reales y la negociación colectiva. En este sentido, el sector más perjudicado por los conflictos laborales fue la Industria con el 62,1%. Las ramas más afectadas fueron: textil, alimentos y la metalurgia y siderurgia, fundamentalmente como consecuencia de la apertura importadora. Además, el sector Servicios representó el 16,9% de los casos. Las actividades de Recreación y esparcimiento (Hotelería, Restaurantes, Bingos y Casinos), Transporte, Medios de comunicación y Sanidad fueron los de mayor alcance. El sector Primario acumuló el 9.5% de los casos, donde la mayor afectación se dio en el sector de Hidrocarburos y Servicios Petroleros, el Pesquero, y la Minería. Por otro lado, el Comercio representó el 8.2% de los casos, Supermercados fue el subsector más afectado. Finalmente, la Construcción acumuló el 3,3% de los casos, siendo la obra privada la más afectada. Según la consultora, la principal razón de conflicto durante el período analizado han sido los Despidos (63,6%). “Vale recordar que entre noviembre de 2023 y octubre se perdieron 272.607 puestos de trabajo registrado (según datos de SRT). Le siguieron los Cierres de empresas (12,3%), las Suspensiones (10%), y las Crisis (7,8%)”, aseguraron. Durante los primeros dos años de gobierno de Milei, principalmente fueron las PYMES quienes sufrieron la mayor cantidad de los conflictos laborales (39,1%). Le siguieron los Conglomerados Extranjeros (27,3%) quienes en la gran mayoría de los casos comenzaron a importar en vez de continuar con la producción, o bien, despidieron personal ante la caída del consumo. Luego se encuentran las Empresas Grandes que concentraron el 18,3%, los Grupos Económicos (GGEE) con el 11,9% y finalmente las Empresas Estatales que representaron el 3,5% de los conflictos laborales. En el 71,5% de los casos se trató de empresas con capital de origen nacional, mientras que el 27,2% de los casos fueron empresas de capital extranjero, el 1,1% capital Mixto y el 0,1% de los casos fueron Cooperativas nacionales. En cuanto a la distribución geográfica, gran parte de la zona centro del país acaparó el 48% de los casos de conflictividad laboral: Buenos Aires 25,8%, Santa Fe (10,5%), Córdoba (6%), CABA (5,7%) y Entre Ríos (3,3%). Cabe destacar que, por fuera de la zona centro del país, en el sexto lugar de mayor conflictividad se encuentran Tierra del Fuego (4,2%) seguido por Tucumán (3,3%). Desde la elección del 26 de octubre de 2025 los conflictos no se detuvieron, sino que se recrudecieron. Desde enero 2024 hasta septiembre 2025, se registraron 507 casos de conflictividad laboral (promediando 24 casos por mes). Sin embargo, luego de las elecciones se contabilizó un promedio de 42 casos por mes (210 desde las elecciones a febrero). El 67,1% de los casos estuvo ligado a la Industria (principalmente sector Textil, Alimenticio, Automotriz y Metalúrgica y Siderúrgica), seguido de Comercio (14,3%), Servicios (11,9%), Construcción (3,8%) y sector Primario (2,9%).