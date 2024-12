La inflación volvió a bajar, pero un exasesor de Milei hizo una advertencia para diciembre

El INDEC dio a conocer este miércoles el dato de inflación de noviembre, que fue del 2,4% y registrando así el valor más bajo desde julio de 2020.

Se trata del segundo mes consecutivo que se ubica por debajo de los tres puntos, luego del 2,7% que marcó octubre y tras haber estado estancado en torno al 4% por cuatro meses hasta agosto.

En ese contexto, el ex integrante del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei, Fausto Spotorno, anticipó que puede llegar a pasar en diciembre, asegurando que el número se ubicará en niveles muy similares en relación a los últimos meses.

Inflación: cuál será el IPC de diciembre y qué pasará en 2025, según Spotorno

"Diciembre es una proyección porque recién tenemos una semana. Calculamos entre 2,5% y 3%. La carne viene subiendo fuerte las primeras semanas, pero eso es algo que pasa todos los diciembre", sostuvo Spotorno en una entrevista por Radio La Red.

Sin embargo, el economista le restó importancia a esta tendencia y sostuvo que no ve que la inflación vaya "a descontrolarse" en 2025.

"Vemos una tendencia de la baja bastante sostenida. Por ahí estos meses de diciembre y enero puede pasar que cueste bajarla, pero es porque estamos hablando de dos meses con inflación estacionalmente alta todos los años. Entonces, va a haber que mirarla con detalle para ver la baja, pero me parece que es solo una pausa por la estacionalidad", explicó.

Qué pasará con el retraso del dólar, según Spotorno

En otro tramo de la charla, Spotorno consideró que el problema del atraso cambiario "no es super grave" aunque reconoció que la devaluación del real en Brasil le metió cierta presión a ese indicador.

De todas formas, aclaró: "Pero cuando decís que hay un problema de atraso cambiario es porque todos los precios de la Argentina están caros en dólares. Ahora, cuando empezás a mirar todos los precios de Argentina encontrás que algunos no están tan caros en dólares, empezando por el salario".

"Entonces si no están todos los precios tan caros en dólares, pero los costos están caros en dólares, hay más de un problema. No solamente un problema atraso cambiario, sino también tenés un problema de costos caros. Y es razonable que pase por acá. Hace 20 años que no estamos mirando los costos, no estamos hablando de la eficiencia, de la competencia, de la productividad", completó.