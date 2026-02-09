La inflación de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,7%, según el Instituto de Estadísticas porteño. Se trata del mayor número mensual en 10 meses. La última vez que se registró algo similar fue en marzo de 2025, cuando anotó un 3,2% de suba. El aumento de precios en CABA sirve como anticipo al dato nacional que publicará el INDEC este martes, que se espera que también se ubique por encima del 2%, según estiman las consultoras privadas. “Durante el mes de enero el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA - base 2021=100) registró un incremento de 3,1%. La trayectoria interanual de este indicador se ubicó en 31,7% (-0,1 puntos porcentuales -p.p.- por debajo del mes previo)”, informó el organismo. El rubro que más se disparó fue “recreación y cultura” con un salto del 7,4% mensual, seguido por “restaurantes y hoteles” con un alza del 5,3%. Seguros y servicios financieros y Alimentos y bebidas no alcohólicas (ambos con 4%) también subieron por encima del promedio, al igual que Transporte (creció 3,7%). Con subas inferiores quedaron Bebidas alcohólicas y tabaco (2,5%), Cuidado personal, protección social y otros productos (2,5%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,4%), Salud (2,2%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,7%) e Información y comunicación (0,7%). Educación fue la división que tuvo el menor aumento en enero (0,1%). En tanto, la categoría Prendas de vestir y calzado (-1%) cerró con variación negativa. Al mismo tiempo, los precios de los bienes en CABA subieron 2,3% en enero, mientras que los de los servicios escalaron 3,5%, lo que demuestra que fueron estos últimos los que motorizaron al alza la inflación promedio. A su vez, mientras que los productos estacionales aumentaron 15,8%, los regulados -como tarifas- lo hicieron 1,7% y el resto del IPCBA, 2,2%, según el informe. Desde mayo, el índice general de precios mostró una tendencia creciente: 1,5%, 1,6% en junio, 1,9% en julio y agosto, 2,1% en septiembre, 2,3% en octubre, 2,5% en noviembre y, finalmente, 2,8% en diciembre. Para el primer mes del año, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) proyecta una inflación de 2,4% para enero. Esa proyección representa un incremento de 0,4 puntos porcentuales respecto al relevamiento anterior. Esta cifra refleja un leve repunte en las expectativas inflacionarias tras los meses previos. El grupo de participantes con mejor historial de pronósticos (Top 10) coincidió en estimar una inflación del 2,4% mensual para enero. En cuanto al IPC Núcleo —que excluye productos regulados y estacionales—, las proyecciones también se ubicaron en 2,4%. De acuerdo con el relevamiento de Orlando Ferreres & Asociados en GBA, la inflación general de enero fue de 2,7% mensual, mientras que la inflación núcleo avanzó 2,5%. Con respecto al dato interanual, el IPC alcanzó el 31,3%. En cuanto a los principales rubros, Alimentos y bebidas (4,1%) y Bienes varios (3%) encabezaron las subas del mes. Le siguieron Esparcimiento e Indumentaria, que presentaron una variación de 2,9% y 2,7% respectivamente Con respecto a los bienes y servicios estacionales, la variación registrada fue de 7% mensual, mientras que los Regulados subieron 1,7% mensual. Por su parte, Eco Go coincidió al proyectar una suba del 2,4% en enero y señalaron que “la suba estuvo liderada por la categoría de verduras, mientras que las carnes mantuvieron incrementos en torno al 3,6% mensual". Según el informe, los precios regulados mostraron un incremento del 2% mensual y que traccionaron el indicador al alza . Este comportamiento estuvo impulsado principalmente por las subas en las tarifas de electricidad (2,8%), gas (4%), prepagas (2,4% promedio), transporte público —colectivos en PBA (4,5%) y CABA (2,8%)— y combustibles (1%), entre otros. Por su parte, la medición de C&T sobre precios minoristas en el Gran Buenos Aires reflejó un alza mensual de 2,4% en enero, lo que muestra una evolución del 29,2% en doce meses. Según el reporte, la dinámica de los precios durante el mes estuvo particularmente marcada por el rubro Alimentos y Bebidas, que acumularon la mayor suba en el mes (4,1%), y una “fuerte suba de las verduras”. También se destacó el incremento de la carne al ubicarse en torno al 5%, aunque la consultora que dirige María Castiglioni aclaró que se trató “del menor ritmo desde octubre”.