La inflación "bomba" que pronostica una consultora top para 2023 y los conejos de la galera de Sergio Massa

¿Cuántos conejos podrá sacar Sergio Massa de la galera? La pregunta atraviesa el último informe de coyuntura económica de Eco Go, una de las consultoras más leídas en la city porteña.

Con el dólar soja 2 aportando divisas y Precios Justos quitándole algo de histeria al IPC mensual, la firma que dirige Marina Dal Poggetto cree que esos "pases de magia" pueden hacer que el Gobierno pueda atravesar 2023 sin una devaluación brusca, pero con una inflación de casi 110% anual. Pero, si los conejos se terminan, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) podría llegar a 140%.

Metas con el FMI: el dólar soja cierra 2022, cuáles son los factores que condicionan 2023

El dólar no entra a Precios Justos: cuál es la apuesta del Gobierno

Estos escenarios son superiores a los del promedio de proyecciones. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado de octubre (este miércoles se conocerá la encuesta de noviembre), la mediana de respuestas fue del 96% para diciembre de 2023, punta a punta. Para Latinfocus, la media de respuestas fue 90,5%. La consultora Analytica, por ejemplo, espera un 98%, sin devaluación brusca mediante. Todos estos números están muy por encima del 60% que puso el Gobierno en el Presupuesto 2023.

Hasta hace una semana, Eco Go proyectaba distintos escenarios con una inflación que rondaba el 135% anual para diciembre de 2023. En su último reporte, reacomodó sus proyecciones. Si hay más "conejos", indicó, la inflación dentro de un año sería del 109,4%. Pero si las herramientas se acaban, trepará 142% en los próximos doce meses. Ninguna de estas posibilidades supone una devaluación brusca.

Las principales proyecciones de Eco Go para 2023.

¿Cuáles son esos conejos? Aquellos que permiten no devaluar: el dólar soja, la dosificación de las divisas para importar a cambio de precios justos y las posibles fuentes de divisas adicionales para 2023, como la licitación del 5G o el blanqueo de capitales que acompañará al acuerdo de intercambio tributario con Estados Unidos. La sequía, sin embargo, condiciona. Según Eco Go, las exportaciones podrían caer en hasta u$s 9000 millones el año próximo por el impacto de la sequía.

"El esquema es perverso", opinó Eco Go sobre la compra de dólares a $ 230 para entregarlos a importadores a $ 168. "Agudiza el excedente de pesos en la economía, al que se suma el financiamiento monetario del déficit fiscal (en forma indirecta a través de la compra de bonos por parte del BCRA en un mercado saturado) y no resuelve el faltante de dólares, solo anticipa la liquidación que se frena hasta la aparición de un nuevo dólar diferencial", agregó.

Precios Justos y después

Eco Go indicó que la inflación recalentará de nuevo a partir de marzo, una vez que termine el compromiso de Precios Justos. Aunque tampoco le asigna a este programa algún efecto potente para moderar la inercia. El acuerdo de precios y la moderación de los aumentos de la medicina prepaga "podrían aportar una baja en la inflación en torno a los 0,6 puntos porcentuales" , indicó. Podría ser más si el dato de noviembre es menor al 6% (como espera el Gobierno) y si el Banco Central modera el crawling peg.

La consultora afirmó que al BCRA podría acercar el ritmo de devaluación al 4% de Precios Justos, pero que el acuerdo con el Fondo, que obliga a mantener la competitividad del peso a valores de diciembre de 2021, acota el efecto "ancla". En la actualidad, agregó, la apreciación cambiaria es del 10% contra esa foto.

El problema recalentaría a partir de marzo. El posible descongelamiento de alimentos y combustibles llegaría en momentos de "una inflación estacionalmente más alta" en que, además, incidiría un aumento de tarifas superior a la inflación para cumplir con la meta fiscal. "También son esperables mayores presiones fiscales y salariales entrando al año electoral", añadió.

Nubarrones

Si "no alcanzan los conejos", un aumento de la brecha cambiaria y el fin de los acuerdos de precios presionarán más sobre la inflación. En ese supuesto, la devaluación se acopla a la mayor dinámica de precios y las paritarias, aun corriendo detrás de los precios, suben de escalón. "En esta simulación, la inflación de 2023 se ubica en 142%, con una caída de la economía de 3% y un dólar oficial a $ 381 en diciembre", indicó la consultora.