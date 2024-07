La inesperada crítica de un asesor de Milei al plan económico: "Un muy mal anuncio"

El economista Fausto Spotorno consideró que "el mercado financiero esperaba algo más" de la conferencia de prensa en la que se anunció la migración de deuda del Banco Central al Tesoro, y apuntó al cepo cambiario como el principal foco de interés de empresarios e inversores.

"El Gobierno salió con un anuncio el viernes a la noche cuando el mercado esperaba algo más. Fue un anuncio muy técnico. La medida no está mal, es correcta, pero muy técnico. Fue un muy mal anuncio, de una medida que no está mal, pero podía hacerse con un comunicado del BCRA", señaló Spotorno.

El economista, que forma parte del equipo de asesores del presidente Javier Milei, insistió en que "se infló el tema del anuncio y después fue un tema muy técnico". Al tiempo que reconoció que "es cierto que hay una ansiedad sobre el cepo cambiario".

"Hay muchas empresas que tienen que planificar sus vidas y están preocupadas por cómo sigue. Es cierto que hay ansiedad, pero también es cierto que el Gobierno 'diga todavía no tengo un BCRA preparado para salir del cepo'", señaló en dialogo con Radio Rivadavia.

Spotorno sostuvo que "el mercado ve que desde mediados de mayo la brecha no se está achicando y las reservas suben muy poco".



"Entonces hay escenario para que se pongan más nerviosos. El camino para salir del cepo con las reservas subiendo y la brecha achicándose es un camino claro, yendo para el otro lado las dos variables empieza a verse la tensión entre el sector privado que necesita salir del cepo y el Gobierno que no puede. Y la tensión es más dramática", remarcó.



Acerca del nivel de actividad reconoció que el primer dato de junio que fue una caída real de la recaudación impositiva de 14 puntos "no es bueno".

No obstante, indicó que los informes que realizan en la consultora Orlando Ferreres siguen marcando que desde marzo se "tocó un piso" y que en los meses siguientes al menos "no siguió cayendo".

En esa línea, evaluó que se comenzarán a tener mejores resultados en el trascurso de este trimestre.