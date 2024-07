La pérdida de reservas y la tensión cambiaria encienden las recomendaciones de dolarizar carteras

La pérdida de reservas del Banco Central de las últimas semanas sumado a tensiones en el mercado de cambios modificaron las perspectivas de los analistas y ahora ven oportuno dolarizar carteras.





El Banco Central vendió u$s 85 millones durante junio, siendo es el primer mes de la gestión del presidente Javier Milei en el que la autoridad monetaria perdió reservas.

Esto provocó mayores tensiones cambiarias tanto en los dólares financieros como en el dólar futuro, que anticipa una devaluación del oficial más pronunciada.

Además, la falta de reacción positiva del mercado ante la aprobación de la Ley de Bases generó cierta cautela. Por todo ello, los analistas ven oportuno dolarizar carteras.

Para qué tipo de inversores son ideales los bopreales y cuándo convienen

Perdida de reservas y dólar caliente

Tanto la demanda privada como la oferta de los exportadores comenzaron a conspirar contra la performance del BCRA.

La mala performance del BCRA en el MULC se traslada al dólar, que opera con mayor presión, tanto en los dólares financieros como en el futuro.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones señalaron que, comparando con junios de años con cepo, el mes pasado fue el segundo de peor performance del que se tiene registro, sólo ubicándose por detrás del de la sequía de 2023, cuando la autoridad monetaria se desprendió de u$s 944 millones.

En el resto de los años de la muestra, el Central supo acumular entre u$s 550 millones y u$s 950 millones.

Hacia adelante, advirtieron que hay cierta preocupación de que las ventas se hayan adelantado a junio, mes que se caracteriza por la alta estacionalidad de la liquidación del agro, lo que permite que el BCRA acumule reservas.

"En el tercer trimestre, la dinámica del MULC se torna en contra de la acumulación, dado que se invierte la estacionalidad de la oferta del agro (disminuye) y de las cantidades importadas (sube). Si el cepo sigue en pie, difícilmente la oferta de los exportadores vaya a mejorar", comentaron.

Finalmente, advirtieron que en los próximos meses habría una mayor demanda en el MULC producto del acceso de corporativos y provincias para el pago de intereses y amortizaciones de sus bonos.

"Según nuestros cálculos, en julio vencen u$s 244 millones, en agosto u$s 497 millones y en septiembre u$s 668 millones, totalizando u$s 1409 millones en el tercer trimestre", dijeron desde PPI

En el cortísimo plazo, las reservas netas estarán bajo presión debido al pago de cupones y amortización de Globales y Bonares por un poco más de u$s 2600 millones el 9 de julio próximo.

Según estimaciones de PPI, considerando la mayor amortización e interés devengado de Bopreal, el stock de reservas netas empeoraría de casi -u$s 2380 millones a -u$s 5170 millones.

Presión en el dólar y dolarización de carteras

A causa de una acumulación de dólares más lenta por parte del BCRA, los dólares financieros se tensionan y operan al alza.

Esta volatilidad cambiaria se trasladó también a los contratos de dólar futuro, los cuales comienzan a incorporar una expectativa cambiaria más acelerada en el margen.

Durante junio, el dólar contado con liquidación subió 8,2%, alcanzando máximos históricos. Del mismo modo, el dólar MEP avanzó 11% en el mes, tocando máximos de $1350.

La suba del dólar despierta el debate sobre la conveniencia de dolarizar carteras. Parte de la tensión cambiaria se da a causa de una dinámica más lenta en las reservas.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, explicó que el BCRA ralentizó su proceso de compra de dólares debido a que el campo está liquidando menos.

Según Lazzati, el campo cree que va a haber un nuevo dólar blend (70% MULC y 30% CCL), a diferencia del que se está usando hoy (80% MULC y 20% CCL)

Aun así, el ministro de Economía Luis Caputo fue muy explícito en que no va a cambiar el dólar blend y que el crawling peg se va a mantener en 2% mensual.

"Estas divergencias hacen que los dólares financieros suban por lo que recomendamos, a los que tienen que estar cubiertos ante posibles escenarios de devaluación, comprar bonos dólar linked, los mismo podrían ser TDJ24 o TDG24. De esta manera, están cubiertos financieramente ante el riesgo de devaluación", dijo.

Ley bases: ¿una calma?

El jueves la Cámara de Diputados sesionó sobre el tratamiento de la ley bases.

Si bien era una noticia que los inversores estaban esperando, la reacción del mercado fue neutra ya que los bonos no evidenciaron fuertes subas, del mismo modo que las acciones.

A su vez, en lo que refiere al dólar, el mismo siguió operando al alza.

Agustín Helou, trader de Portfolio Investments, señaló que la dinámica cambiaria de suba del dólar se dio en un momento clave sobre la aprobación de la Ley de Bases.

En ese sentido, Helou detalló que el futuro del dólar también está sujeto a otras medidas.

"Hoy estamos en un punto donde los dólares libres no parecen un poco más baratos que caros para el contexto actual. Por ende creo que va a depender un poco de la perspectiva hacia adelante que tenga cada inversor con el país", dijo.

Pedro Siaba Serrate, head de research de Portfolio Personal Inversiones (PPI), considera que más allá de la dinámica legislativa, el mercado ahora está mucho más volcado a cómo será la travesía hacia la normalización cambiaria en un contexto donde la acumulación del BCRA se fue suavizando.

Desde el lado de las inversiones, Siaba Serrate agregó que los Bopreal pueden ser una buena alternativa para el inversor conservador que quiera evitar potencial la volatilidad cambiaria.

"El BOPREAL Serie 3 (BPY3) nos parece el más atractivo. Es un instrumento en dólares, que actualmente rinde incluso por arriba que el 1-B (mirando su flujo AFIP), con un cupón del 3% anual pagadero trimestral y que arranca a amortizar en tercios a partir de noviembre 2025 hasta su vencimiento en mayo 2026", dijo.

Traslado al dólar futuro

La tensión cambiaria se trasladó en el margen a los dólares futuros.

Medido por tasas de devaluación esperada mensual, se observa que el mercado estaría viendo un nuevo crawling peg desde agosto en adelante.

Para los contratos de junio y julio, la expectativa devaluatoria se mantiene en niveles debajo del 4% mensual.

Se espera un ritmo cambiario de 3,8% (TEM) para junio y de 3,9% (TEM) para julio.

En cambio, se ve un mayor salto para los contratos de agosto en adelante. Para el octavo mes del año, el mercado opera con una devaluación mensual del 4,7% (TEM) en MAE, por encima del 3,7% de hace un mes.

Similar escenario se evidencia en septiembre, en donde se espera un crawling del 4,86% (TEM), por encima del 3,9% (TEM) de hace un mes.

Finalmente, para octubre, el dólar futuro en MAE opera con un crawling del 4,75% (TEM).

La promesa de baja del impuesto PAIS y el wording del FMI respecto al fin del blend y la necesidad de encarar la salida de los controles de cambios en el corto plazo revivieron las especulaciones devaluatorias.

Juan Pedro Mazza, estratega de renta fija de Cohen, destacó que desde la devaluación de diciembre se produjo una apreciación del tipo de cambio.

"Desde el salto cambiario del 12 de diciembre, el Gobierno ha implementado una política de devaluación del 2% mensual, ubicándose por debajo de la tasa de inflación. Como consecuencia de esta estrategia, el tipo de cambio oficial ha experimentado una apreciación del 43% en comparación con el valor posterior al salto inicial", detalló.

La pérdida de competitividad cambiaria ha llevado al Banco Central a desacelerar sus compras diarias en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

En la primera mitad del año, el promedio diario de compras fue de u$s 141 millones, mientras que en lo que va de junio la cifra ha caído a u$s 10 millones.

Esta reducción se produce en un contexto de máximas liquidaciones por parte del sector agropecuario, cuyas exportaciones están en línea con los años anteriores.

En ese sentido, Mazza agregó que esta situación podría forzar al Gobierno a devaluar nuevamente el dólar oficial y, aprovechando la coyuntura, eliminar la brecha con sus pares financieros.

"Más temprano que tarde, el Gobierno deberá tomar una decisión para salir de este esquema que ha llegado a su límite natural. La promesa de reducir el impuesto PAIS del 17,5% al 7,5%, abaratando aún más las importaciones, hace aún más urgente esta decisión. Mantener la devaluación mensual del 2% sin tomar medidas adicionales no parece una estrategia viable a mediano plazo", advirtió.

Hoy, los contratos futuros señalan una devaluación promedio de 4,4% hasta enero de 2025.

Esto significa que, hasta diciembre, hay una probabilidad implícita de 57% para un salto cambiario del 30%; de 33% para un salto cambiario del 50%; y de 23% para un salto cambiario del 70%.

"A estos precios, la relación riesgo-retorno de comprar contratos con vencimientos de enero en adelante es sumamente atractiva", dijo Mazza.

En ese sentido, en el mundo de los bonos, Mazza puntualizó que el TV25 opera a una TIR en dólares de -9,5%, que tiene implícito una devaluación promedio de 4,9% hasta marzo de 2025.

Además, destacó que es posible obtener mejores tasas a través de bonos corporativos, cuyas TIR rondan el -2,9%.

Otra alternativa es construir letras sintéticas dólar linked vía la compra de futuros de dólar y de Lecaps a plazos idénticos.

"Nuestra recomendación es la de aumentar exposición a instrumentos vinculados al dólar oficial, en particular sugerimos comprar futuros de dólar a finales del 2024 y principios del 2025. Esto puede ser mediante la suscripción de fondos comunes dólar linked corporativosy construir letras dollar-linked sintéticas a enero y febrero del 2025, combinando lecaps y futuros de dólar", detalló Mazza.

Finalmente, Joaquín Alvarez, CEO de Imsa Alyc, sostuvo que para aquellos clientes que quieren tener exposición o apuestan una devaluación del tipo de cambio oficial, el instrumento que le gusta es el Pagare dólar linked.

"Es un instrumento que te da exposición directa a la devaluación oficial y, por otro lado, actualmente se está rindiendo una tasa positiva entre el 3 y el 5%. Este activo responde a un crédito privado, por lo que es muy importante el riesgo crediticio que está del otro lado", detalló.

Por otro lado, y para inversores que tienen un horizonte más de largo plazo, recomiendan Cedear.

"Una alternativa de cobertura cambiaria es el armado de una cartera de Cedear formados por índices o a veces a exposición directa a algunos nombres. En cuanto a índices, puede ser S&P500 y en nombres particulares. Dentro del sector tecnológico, pueden ser nombres como Meta o Google y exposición a sector financiero o holdings, como puede ser JP Morgan y Berkshire" detalló Álvarez.