El informe que advierte al Gobierno sobre el dólar: "La incertidumbre..."

El nuevo esquema monetario anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, generó incertidumbre en el mercado .

Los bonos y las acciones iniciaron la semana a la baja, mientras el dólar subía al promediar el lunes $ 30 en el mercado paralelo.

El viernes, Caputo anunció la entrada a una nueva etapa del programa económico del Gobierno. Entre los principales puntos, anticipó que a partir de las próximas semanas el Tesoro absorberá deuda del BCRA, aseguró la continuidad del crawling al 2% y afirmó que desde el Ejecutivo no piensan en ningún proyecto de devaluación.

"Lo anunciado por Luis Caputo difiere de lo que afirma el presidente Javier Milei, quien continúa sosteniendo que sacar al Banco Central de la escena sigue siendo la meta. Caputo afirmó nuevamente que se necesitan más dólares para salir del cepo, mientras que Milei dice que sólo alcanza con dejar de emitir, terminando de 'sanear' el balance del BCRA", advierte un informe de la consultora LCG , difundido tras la conferencia del ministro.

"Por eso, en el frente monetario la incertidumbre continúa. De imponerse versiones más aventureras en la gestión monetaria, podrían llegar a verse tensiones futuras en la negociación con el FMI, y también en la búsqueda de consensos y soporte político para definir un régimen monetario y cambiario", alertaron desde LCG.

"Tensiones futuras": el informe que advierte sobre cómo el Gobierno maneja el dólar

Dudas sobre la salida del cepo cambiario





La consultora destacó en su informe que el viernes el Gobierno no hizo anuncios sobre el cepo cambiario, que aún sigue sin fecha clara de salida.

"Queremos dar mayor certidumbre y mayor solidez aún al programa, para que de alguna manera deje de haber ansiedad con respecto a cuándo va a ser la salida del cepo cambiario. Algunos dirán que nos estamos enamorando el cepo, pero no, nos enamoramos del orden macroeconómico, de no generarle problemas a los argentinos. Para nosotros, la salida del cepo es una tercera etapa que va a ser una etapa de crecimiento y para concretar eso no nos hemos fijado una fecha, nos hemos fijado parámetros para no generar sobresaltos en la gente", aseveró Caputo.

En este sentido, Caputo señaló que "queda para una tercera etapa, para cuando estén dadas las condiciones".

"Otra vez, los funcionarios mostraron la cara más pragmática de las definiciones de política económica, pero esta vez dejando un gusto más insípido", criticaron desde LCG.

" La duda que genera este anuncio es que nuevamente resulta disonante respecto de comentarios más altisonantes del presidente Milei. ¿Cómo engancha esto con la denominada "competencia de monedas"? ¿Realmente se apunta a la eliminación, en un futuro, del banco central?", cuestionaron.