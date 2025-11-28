Las ART, las olvidadas de la reforma laboral de Milei
Aunque la reforma laboral se discute entre costos e indemnizaciones, un dato central queda fuera del radar: la mitad de los juicios laborales involucra a las ART, un sistema creado para dar previsibilidad y hoy desbordado por la litigiosidad.
