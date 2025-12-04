La foto “final” de la economía: cómo será el cierre del año para el dólar, la inflación y el PBI

En esta noticia Empleo

Pymes

Expectativas

La actividad industrial en octubre se ubicó 5 puntos abajo del mismo mes de 2024, mientras que el 21% de las empresas del sector informó que redujo su dotación de personal, mientras aumentan medidas como la reducción de turnos y las suspensiones por la caída de la producción.

Los datos se desprenden de la encuesta realizada por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina.

El Monitor de Desempeño Industrial (MDI), relevó que en octubre la actividad del sector fue de 43,8 puntos.

El 21,3% consideró que tuvieron aumentos de producción, mientras que el 40,3% dijo haber registrado bajas en su producción.

“Frente al relevamiento anterior, creció la proporción con descensos y se mantuvo estable la de las que mejoraron. En la comparación interanual, el panorama fue aún más adverso: aumentaron significativamente las firmas con caídas y se redujeron las que mostraron subas“, indicaron desde el centro industrial.

El menor nivel de producción se registró en el sector textil (26,7%) y el mayor en alimentos y bebidas (48,8%).

El 40% de los encuestados consideró que la caída de la demanda interna era la principal preocupación, mientras que el 47,4% aseguró que tuvieron caída de las ventas, mientras que el 21% reportó subas.

Entre la caída de la demanda, predomina la preocupación por la demanda de otras industrias (23,9%), seguida por la caída de los hogares (17,1%).

También genera alerta el aumento de los costos (19,3%). Dentro de los costos, alertaron que el de mayor incidencia es el laboral (45,4%) seguido de insumos (20%).

La UIA forma parte del Consejo de Mayo que presentará el próximo 9 de diciembre la reforma laboral. Si bien se mantiene en resguardo la mayoría de los detalles, uno de los ejes será la baja del costo no salarial de los puestos de trabajo.

El 25,1% informó que cayeron sus ventas al exterior, mientras que 18,2% dijo haberlas aumentado.

Empleo

En materia de empleo, se redujo la cantidad de empresas que despidió gente o redujo su dotación respecto del relevamiento anterior, cuando alcanzó su máximo, pero en octubre se ubicó en un 21%.

También encontraron que aumentó la cantidad de empresas que aplicaron reducción de turnos laborales (23,5%) y suspensiones (7,7%).

Los atrasos en los pagos también tuvieron un aumento marcado respecto de meses previos como contra años anteriores e incluso se ubica por encima de octubre de 2021, aunque se mantiene por debo de los picos registrados en principios de 2024.

“El 47,5% de las empresas reportó dificultades para afrontar al menos uno de los siguientes pagos: salarios, proveedores, compromisos financieros, servicios públicos o impuestos”, indicaron desde la UIA.

Desde el año pasado registran una tendencia creciente en la cantidad de empresas con problemas para cumplir los pagos. Las mayores dificultades las encontraron en pagos de impuestos y a proveedores.

El porcentaje de empresas con atrasos en todos los pagos fue 8,2% y alcanzó el máximo de la serie.

Pymes

En el universo de las pymes registraron una profundización de las tendencias.

Predominó la caída de las variables, con bajas más marcadas en la producción y las ventas, pero menores en el empleo.

En los casos de recuperación, la tendencia es menor a la que se registra en el conjunto y en las grandes empresas.

“En todos los tamaños de empresa también las caídas superaron a las subas, aunque en producción y ventas, las Micro y Pequeñas registraron diferencias más marcadas (de -22,5 p.p y -31,4 p.p, respectivamente), que las Medianas y Grandes”, subrayaron.

Expectativas

Las expectativas para el próximo año mostraron una mejora: creció la proporción de empresas que prevé una evolución más favorable de la situación económica propia, del sector y del país. Así, se revirtió la tendencia decreciente de este indicador.

“A nivel empresarial (49,3%), sectorial (65,6%) y nacional (45,4%), disminuyó la proporción de empresas que perciben un deterioro frente al año pasado”, indicaron desde el centro de estudios

La explicación la encontraron en que las empresas resisten mejor y conservan expectativas sobre el contexto.

EL 75,5% había anticipado una mejora para 2025, pero solo el 31,7% dijo efectivamente estar mejor este año.

A nivel sector se repitió la dinámica: el 68,1% dijo el año pasado que esperaba que su sector estuviera mejor este año, mientras que el 16,1% afirmó que eso haya ocurrido.