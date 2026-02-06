El índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) le dio una mala noticia al Gobierno: registró en diciembre una caída interanual del 3,9% y se anota así su sexto retroceso consecutivo, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En términos desestacionalizados, el IPI registró su cuarta baja consecutiva al contraerse un 0,1% en comparación con noviembre último. De esta forma, el acumulado de enero-diciembre de 2025 presenta un incremento de 1,6% respecto a igual período de 2024. Estos datos se conocen en un escenario complejo para la industria. De acuerdo con cifras oficiales del INDEC, el uso de la capacidad instalada no repunta y ronda el 50%, con actividades que están incluso por debajo del 30%. En el desagregado, diez de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron disminuciones en “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 21,6%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 16,7%; “Maquinaria y equipo”, 14,8% y “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 22,4%. También hubo caídas en “Productos de caucho y plástico”, 18,3%; “Productos textiles”, 25,7%; “Productos de metal”, 7,5%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 6,6%; “Productos de tabaco”, 7,6%; y “Otro equipo de transporte”, 2,9%. Por su parte, mostraron subas las divisiones de “Industrias metálicas básicas”, 7,4%; “Madera, papel, edición e impresión”, 4,6%; “Alimentos y bebidas”, 0,8%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 4%; “Sustancias y productos químicos”, 1,0%; y “Productos minerales no metálicos”, 0,3%. La construcción, por su parte, logró un rebote del 3,8% en diciembre con respecto a noviembre y finalizó 2025 con un crecimiento acumulado del 6,3%. El indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) arrojó una suba de 2,9% respecto a igual mes del año anterior. Las subas registradas fueron del 40% en artículos sanitarios de cerámica; 31,9% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 29,7% en hierro redondo y aceros para la construcción; 10,2% en pinturas para construcción; y 8,4% en hormigón elaborado. Mientras tanto, se observan bajas de 20,7% en ladrillos huecos; 15,1% en mosaicos graníticos y calcáreos; 12,3% en yeso; 11,1% en pisos y revestimientos cerámicos; 5,4% en cales; 1,9% en placas de yeso; 1,6% en asfalto; y 1,2% en cemento portland. Por su parte, si se analizan las variaciones del acumulado durante los doce meses de 2025, en su conjunto con relación a igual período del año anterior, se observan subas de 42,6% en asfalto; 31,7% en artículos sanitarios de cerámica; 20,9% en hormigón elaborado y 13,7% en hierro redondo y aceros para la construcción. Asimismo, hubo alzas del 12,9% en mosaicos graníticos y calcáreos; 10,0% en placas de yeso; 6,6% en pisos y revestimientos cerámicos; 5,5% en pinturas para construcción; 5,5% en cemento portland; 4,1% en resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); y 0,7% en cales. Mientras tanto, se observaron caídas de 2,8% en yeso; y 2,8% en ladrillos huecos. Como complemento de los datos del ISAC, se publica información sobre los puestos de trabajo registrados en la actividad de la construcción en el sector privado. La información se refiere a puestos de trabajo sobre los que se efectúan aportes y contribuciones al sistema previsional. En noviembre de 2025 este indicador registró una suba de 2,9% con respecto al mismo mes del año anterior (ver cuadro 3). En el acumulado enero-noviembre de 2025, este indicador presentó una baja de 0,4% con respecto al mismo período del año anterior.