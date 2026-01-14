El dato que más preocupa a la industria: cayó un sector clave y temen que anticipe el fin de la racha de recuperación en 2026

En esta noticia Uso de la capacidad instalada: cuáles fueron los números de noviembre, sector por sector

Luego de dos meses al alza, la industria recibió una mala noticia en noviembre: el uso de la capacidad instalada se ubicó en 57,7%, según informó el Indec este miércoles. Es el peor dato desde marzo de 2025, cuando terminó en 54,4%: en septiembre y octubre, el valor había quedado por encima del 60%.

En comparación con octubre, la cifra retrocedió más de 3 puntos, mientras que en términos interanuales el retroceso fue mayor ya que el uso de la capacidad fue del 62,3% en el mismo mes de 2024

Los bloques sectoriales que mostraron niveles de utilización de la capacidad instalada por encima al nivel general fueron refinación del petróleo (86,5%), industrias metálicas básicas (73,3%), papel y cartón (71,2%), productos alimenticios y bebidas (64,2%), productos minerales no metálicos (58,2%) y sustancias y productos químicos (57,8%).

En contrapartida, los bloques sectoriales que se ubicaron debajo del nivel general fueron edición e impresión (50,6%), industria automotriz (46,3%), productos del tabaco (44,9%), productos de caucho y plástico (41%), metalmecánica excepto automotores (39,9%) y productos textiles (29,2%).

En noviembre de 2025, respecto al mismo mes de 2024, la principal incidencia negativa se observa en la metalmecánica excepto automotores, que presenta un nivel de utilización de la capacidad instalada de 39,9%, inferior al registrado en noviembre de 2024 (50,0%).

Según datos del índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), dentro de este sector la mayor baja interanual se registra en la fabricación de aparatos de uso doméstico, que muestra una disminución de 39,7%. Según referentes del sector, la caída del nivel de actividad se vincula con una menor demanda local y con el ingreso de productos importados.

Al mismo tiempo, la industria automotriz muestra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 46,3%, inferior al de noviembre de 2024 (64,7%), relacionado a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.

El uso de la capacidad instalada cayó en noviembre y mostró el nivel más bajo en 8 meses.

Los productos alimenticios y bebidas, por su parte, registran un nivel de utilización de la capacidad instalada de 64,2%, inferior al registrado en noviembre del año anterior (66,9%), vinculado principalmente a una menor elaboración de bebidas y a una disminución en la producción de carne vacuna.

Según datos de la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (CADIBSA), en el mes de referencia se observa una variación interanual negativa de 7,5% en el volumen de ventas de gaseosas, aguas con y sin gas, aguas saborizadas, jugos, bebidas isotónicas y energizantes . Asimismo, de acuerdo con datos del IPI manufacturero, se observa una disminución de 6,6% en el volumen de producción de carne vacuna.

Los productos textiles muestran en noviembre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 29,2%, inferior al registrado en el mismo mes del año anterior (48,2%), como consecuencia de los menores niveles de producción de tejidos y de hilados de algodón. En efecto, según datos del IPI manufacturero, la fabricación de tejidos y acabado de productos textiles disminuye 43,9% en noviembre con respecto al mismo mes de 2024 , y la producción de hilados de algodón cae 37,1% para la misma comparación.