La actividad industrial en agosto se mantuvo prácticamente estable respecto del mes anterior (-0,3%), pero se mantiene 11% por debajo del promedio de 2022 y 2023.

El indicador elaborado por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA) interrumpió la suba interanual que había registrado el mes anterior y en agosto se contrajo un 5,7%.

La estimación del centro industrial se basa en datos de consumo de energía eléctrica, demanda de insumos y la consulta en referentes. El consumo de energía eléctrica se ubica más de 6% por debajo del nivel de 2022.

La misma iría en contra de una de las explicaciones que ensayó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. En Córdoba, el funcionario argumentó que la actividad económica se contrajo en julio porque el costo del gas hizo que muchas industrias decidieran posponer su producción para el mes siguiente y administrar el stock disponible.

En lo que va del año, la actividad industrial relevada por la UIA se mantiene un 3% por debajo del nivel de 2025.

Las actividades vinculadas a la construcción se mantienen en caída y tuvieron una contracción del 5% en los despachos de cemento y del 3% en el Índice Construya, que releva la venta de insumos para la construcción. En lo que va del año, los indicadores acumulan bajas del 4% y del 1,3% respecto del mismo período de 2025, pero están un 26% y 31% por debajo de sus niveles de 2022.

Industria automotriz

Los metales básicos tuvieron un comportamiento dispar, con una caída del 7% de la producción de acero, pero una leve suba de la de aluminio (0,4%).

En comparación con 2022, la producción de acero está un 12% abajo, mientras que la industria metalmecánica está 18% por debajo, luego de caer 6% respecto del mismo mes del año pasado.

Los segmentos vinculados a alimentos y bebidas extendieron la caída. La producción de bebidas cayó 8,5%, la faena vacuna lo hizo en un 1,9%, la porcina en 0,4%, y la producción láctea un 0,2%, todas respecto de julio. Solo la molienda de oleaginosas se expandió en un 9%.

En lo que va del año, el sector sigue estable respecto de 2025, pero algunos no alcanzan a recuperar contra 2022, como la producción de bebidas (-14%) y la faena vacuna (-5,6%).

La producción de autos tuvo un crecimiento del 6% mensual, luego de dos meses consecutivos de caídas, pero en el acumulado del año tiene una caída del 17% respecto de 2025, y un 19% abajo de los niveles de 2022.

En el frente externo, las exportaciones a Brasil cayeron un 3% mensual, pero en lo que va del año se mantienen un 4,2% por encima del nivel de 2025, y 2% por encima del registro de 2022. Las divisas del año tuvieron una mejora mensual del 16%, pero en el acumulado marcan una caída del 11%, mientras que respecto de 2022 están un 26% abajo.

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