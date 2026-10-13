Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, se distancia del Gobierno al cuestionar abiertamente una norma del Banco Central (BCRA) que obliga a bancos, fintech y billeteras virtuales a mostrar el Costo Financiero Total (CFT) y el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) de los préstamos.

A su juicio, la metodología que impone el organismo no refleja lo que ocurre en la práctica y termina inflando el costo que ve el usuario, por lo que lo calificó como “falso, incorrecto e inflacionado (sic)”.

La crítica de Galperin a la normativa del BCRA

La discusión empezó con un posteo del economista Agustín Etchebarne en la red X. Allí compartió la simulación de un crédito de Mercado Pago por $ 10.000, que debía devolverse en 12 cuotas de $ 1208,02, es decir, $ 14.496,24 en total.

Según los datos de la simulación, el préstamo tenía una TNA de 60% y una TEA de 79,59%, pero un CFTEA de 102,36%, una cifra bastante más elevada que las otras dos.

El empresario le respondió de manera directa y cuestionó el método exigido por la autoridad monetaria. Afirmó que el indicador que el BCRA obliga a publicar es “falso, incorrecto (y por ende inflacionado)”.

En ese sentido, Galperin explicó que parte de supuestos que no se cumplen en la realidad . Según planteó, la fórmula da por sentado que los intereses se capitalizan y que el préstamo se renueva una y otra vez a lo largo de un año, cada vez que vence.

Para el empresario, ese escenario no se da en la práctica: sostuvo que, entre las decenas de millones de préstamos otorgados, no ocurre nunca. Lo dijo al defender su posición frente a las críticas por el costo del financiamiento que ofrece Mercado Pago.

Cómo define el BCRA los indicadores

El Banco Central presenta el Costo Financiero Total (CFT) como una referencia para saber cuánto termina costando realmente un crédito, ya que incluye no solo la tasa de interés, sino también comisiones, seguros, impuestos y otros cargos asociados a la operación.

El CFTEA expresa ese costo bajo una misma medida anual, con el objetivo de facilitar la comparación entre distintas alternativas de financiamiento. Para el organismo, se trata de una herramienta que da a los usuarios una referencia más completa del precio final de los préstamos.