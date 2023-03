El Ministerio de Economía defendió el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante un encuentro con empresarios americanos.



La gestión estuvo a cargo del subsecretario de Política y Gestión Comercial, Germán Cervantes, quien ofreció detalles durante una reunión con miembros de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham).

"Desde la Cámara queremos transmitir la voluntad de contarles la situación y dar un mensaje de previsibilidad a cada actor , así como la necesidad de las empresas de contar con el acceso a insumos básicos para poder continuar con su producción local y lo que esta situación implica a la hora de posicionar los productos argentinos tanto en el mercado local como internacional", señaló Alejandro Díaz, CEO de AmCham.

La evaluación oficial fue hecha para el período comprendido entre octubre de 2022 a febrero de 2023.

En ese lapso, Cervantes destacó que " se autorizó un 11% más en dólares respecto al mismo período del año anterior e ingresaron un 34% más de solicitudes respecto al mismo período".

Más cupo

A su vez, afirmó que las autorizaciones se incrementaron mes a mes y que en febrero se aprobó el 90% de lo solicitado.

El informe ofrecido a los empresarios resaltó que en el último trimestre del 2022, 16.029 empresas lograron concretar importaciones por un monto de u$s 16.332 millones . En tanto 3.054, con un monto importado de u$s 10.104 millones, lograron realizar exportaciones por u$s 17.397 millones, generando u$s 7.831 millones de superávit comercial de los últimos tres meses del 2022.

Cervantes sostuvo: "La idea de este encuentro es que podamos ver cómo se ha desarrollado el proceso a lo largo de estos cuatro meses, tener cifras claras del sistema, suministrar información que contribuya a clarificar la mecánica de importaciones".