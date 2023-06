La dura respuesta de Claudio Zuchovicki para el próximo presidente: "Es una enfermedad...."

El analista económico Claudio Zuchovicki aseguró durante las últimas horas que la "enfermedad" que sufre la Argentina "es el déficit fiscal".

Las afirmaciones del también experto en mercados bursátiles fueron dichas tras los anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa.

El titular del Palacio de Hacienda reveló el miércoles la decisión de la cartera a su cargo de eximir del pago del Impuesto a las Ganancias al aguinaldo en los salarios brutos de hasta $ 880.000.

"Es mejor que lo haga, pero no resuelve el problema inflacionario", enfatizó Zuchovicki sobre la medida oficial.

En este sentido, agregó: "El verdadero problema es la consecuencia, no el problema. La enfermedad es el déficit fiscal".

Zuchovicki remarcó que "mejor que exista a que no exista. Son solo Ganancias de aguinaldo, y no va a pagar Ganancias la parte que te corresponde del salario medio. Va a ser más plata para el bolsillo. Pero no va a ayudar mucho".

Sin embargo, y en diálogo con CNN Radio, el analista aclaró: "Hay que ir a lo que nos pasa todos los días. ¿Qué es que esto explote en algún momento? Ya explotó y sucede a diario".

En esta misma línea, Zuchovicki concluyó que "no lo va a pagar el próximo gobierno, lo hacemos todos los ciudadanos todos los días".