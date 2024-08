Los dos "papelitos" por los que Argentina no es rica, según Sturzenegger

En el marco de la nueva edición del Council of the Americas en la Argentina, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, compartió detalles sobre el rol de la nueva cartera creada hace pocos meses para "eliminar leyes y regulaciones" estatales.

En el anteúltimo panel del día, el economista se refirió al mal funcionamiento del Estado en la Argentina y planteó: "Quizás hay cosas que hace el Estado, que el Estado no debiera hacerlas".

Esta es la "esencia" de su ministerio, sostiene Sturzenegger, quién cree que "el Estado no moderniza, sino que el Estado atrasa" . En esta línea de pensamiento, marcó como "el objetivo central" de la cartera "la eliminación de leyes y regulaciones que, como capas geológicas, se han ido sumando en Argentina".

"Ahora estamos empezando a taladrar ese suelo, a desmalezar", aseveró. Y agregó: "No implica buscar que algo funcione mejor, si no primero hacerse la pregunta de si eso que está ahí debiera estarlo".

Desregulación estatal: los dos casos "ridículos" que presentó Sturzenegger

Tras explicar la tarea de su cartera, Federico Sturzenegger utilizó dos casos que actualmente "tiene sobre el escritorio" para ilustrar lo engorroso que pueden ser las regulaciones estatales en la Argentina.

En primer lugar, se refirió al "verdadero incordio" de exportar una obra de arte: actualmente, para ello primero es preciso un certificado del Ministerio de Cultura (hoy Secretaría) y "si el artista murió hace más de 50 años, tiene que hacer un trámite en el que le otorga la posibilidad al Gobierno de comprar la obra antes de exportarlo a mercados internacionales".

Pero, si el artista murió hace menos de 50 años, "el certificado es completamente inútil". La ley, del año 1996, "se usó cero veces en casi 30 años", marcó Sturzenegger, quién cree que la medida "no tiene ningún sentido".

"Entonces, no se trata de simplificar este trámite, sino de eliminarlo porque es absolutamente inútil", marcó.

En segundo lugar, profundizó sobre el CHAS, el certificado de homologación de autopartes y/o elementos de seguridad que hoy se exige para comercializar, importar o transferir partes de auto en la Argentina.

"Es un proceso casi kafkiano: hay cuatro pisos del INTI dedicados a hacer estos certificados para homologar una autoparte", indicó y, aunque asumió que es importante que las autopartes no sean defectuosas, marcó que esta regulación solo hace más caros a los repuestos, también genera que se cambien menos por su alto precio, encarece a los seguros y aumenta los robos de autos por el alto valor de reventa.

Frente a esto, Sturzenegger se basó en datos de la Agencia de Seguridad Vial para definir la eliminación de este trámite: "Hay cero choques por autopartes defectuosas. Más del 90% son por exceso de velocidad o por alcoholismo", justificó.

"Entonces, básicamente tenemos un trámite que no sirve para nada, que encarece los seguros, aumenta la inseguridad y es necesario eliminar. La idea no es simplificar, sino eliminar", remarcó y, tras esto, insistió: "Argentina no es rica porque tiene papelitos que le impiden ser rico".

Para cerrar, destacó la aprobación de la Ley Bases en el Congreso ya que le da a su cartera "amplias facultades" para eliminar regulaciones. "El Congreso ha sido extraordinariamente generoso en la parte de reforma: nos permite eliminar funciones y competencias del Estado en cualquier ámbito de cualquier organismo, aún si están establecidas por ley", concluyó.