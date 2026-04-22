España logró mejorar sus cuentas públicas en 2025 con una reducción del déficit y de la deuda, según los últimos datos oficiales publicados por Eurostat. “España redujo en 2025 su déficit público en ocho décimas, hasta el 2,4% del PIB, y su deuda en nueve décimas, hasta el 100,7%”, de acuerdo con la primera estimación del organismo comunitario. Este avance supone un paso relevante en el proceso de consolidación fiscal del país. El dato confirma que España logró ajustar sus cuentas en un contexto económico complejo, con presión sobre el gasto público y el crecimiento. A pesar de esta mejora, el nivel de deuda sigue siendo elevado y se mantiene por encima de los límites fijados por la Unión Europea. El déficit en España se situó por debajo de la media de la Unión Europea, lo que refuerza su posición relativa frente a otros países del bloque comunitario. “El déficit público se mantuvo en el 3,1% en el conjunto de la Unión Europea y bajó al 2,9% en la eurozona en comparación con 2024”, lo que deja a España en mejor situación respecto a estos promedios. Además, el país registró el octavo déficit más bajo entre los Estados miembros con números rojos en sus cuentas, un indicador que muestra cierta disciplina fiscal en comparación con otras economías europeas. España también cumplió con el objetivo pactado con la Comisión Europea, al mantenerse por debajo del 2,5% del PIB. Este dato resulta clave, ya que permite evitar sanciones y demuestra el cumplimiento de las reglas fiscales comunitarias. A pesar de la mejora, la deuda pública de España continúa siendo uno de los principales desafíos económicos. “La deuda pública, sin embargo, superó el máximo del 60% del PIB establecido por las normas”, lo que evidencia que el ajuste aún no es suficiente para cumplir con todos los criterios europeos. España registró la quinta tasa de deuda más alta de la Unión Europea, situándose por detrás de países como Grecia, Italia, Francia y Bélgica. Esto refleja el peso acumulado de años de endeudamiento. En contraste, otros países presentan niveles mucho más bajos. “Las tasas más bajas de deuda se observaron en Estonia (24,1% del PIB), Luxemburgo (26,5%) y Dinamarca (27,9%)”, lo que marca una diferencia significativa dentro del bloque. El escenario europeo muestra una clara división entre países con superávit y aquellos con elevados niveles de déficit. “Entre los socios comunitarios, solo cinco esquivaron el déficit en 2025: Chipre, Dinamarca, Irlanda, Grecia y Portugal”, todos ellos con saldo positivo en sus cuentas públicas. En el otro extremo, varios países superaron ampliamente el límite del 3% del PIB, lo que podría derivar en procedimientos sancionadores por parte de Bruselas. “Once superaron el 3% del PIB de déficit y se expondrían a que Bruselas les abra un expediente comunitario, con Rumanía a la cabeza (7,9%)”, seguida por Polonia, Bélgica y Francia, entre otros. Los datos del último tramo del año también reflejan una evolución positiva en las cuentas públicas de España. “España registró el tercer déficit más bajo de la UE, del 2% de su PIB”, lo que confirma la tendencia de mejora a lo largo del ejercicio. En cuanto a la deuda, el país logró una reducción significativa en el cierre del año. “La deuda pasó del 103,1% al final del tercer trimestre al 100,7% del PIB al cierre de 2025”, consolidando la trayectoria descendente. A nivel europeo, la deuda también mostró una leve reducción tanto en la Unión Europea como en la eurozona, lo que indica un ajuste generalizado, aunque con diferencias importantes entre países.