Los hermanos Patricio y Juan Neuss continúan expandiendo su presencia en sectores clave de la economía argentina y ahora sumaron un nuevo frente: la minería. A través de su vehículo de inversión Woden Holding, el grupo constituyó Minerales del Norte, una sociedad con un objeto amplio que abarca desde la exploración hasta la explotación y comercialización de recursos minerales en el país y en el exterior. La compañía fue creada el 10 de marzo con un capital inicial de $ 30 millones, totalmente suscripto por Woden Holding S.A.U., el holding controlado por los hermanos Neuss. Tendrá un plazo de 99 años y tiene sedes en el mismo edificio donde operan otras firmas del grupo. El objeto social de Minerales del Norte es deliberadamente amplio y refleja una estrategia de largo plazo. La firma podrá realizar actividades de exploración, evaluación y explotación de yacimientos, así como adquirir concesiones mineras, operar plantas de procesamiento y participar en toda la cadena de valor del negocio, incluyendo la comercialización de minerales y derivados. También contempla la posibilidad de participar en licitaciones públicas y privadas, constituir sociedades subsidiarias, asociarse con terceros y expandirse fuera del país. En los hechos, se trata de una plataforma integral para desarrollar proyectos mineros. La movida marca el desembarco formal del grupo en un sector que en los últimos años ganó centralidad por el potencial exportador y la demanda global de minerales críticos. Gigantes internacionales se encuentra en plena inversión para construir proyectos de escala mundial. Algunos, como los de cobre, demandan inversiones de más u$s 5000 millones. En ese contexto, Minerales del Norte se estructura bajo Woden Holding, la sociedad creada en 2018 por Patricio y Juan Neuss como vehículo de inversión. Desde allí, el grupo fue diversificando sus apuestas en sectores estratégicos. Uno de los brazos más relevantes es Woden Energía, constituida para desarrollar proyectos vinculados a generación, transporte y comercialización de energía, hidrocarburos e incluso actividades mineras. Esa compañía ya anticipaba el interés del grupo por integrar negocios vinculados a recursos naturales. El holding tiene además la capacidad de invertir en empresas, adquirir activos y estructurar financiamiento. La incursión en minería se suma a una serie de movimientos recientes de la familia Neuss para posicionarse en industrias estratégicas. En el último año y a través de Edison Energía -de la familia Neuss, con Inverlat Investments (dueña de Havanna), Rubén Cherñajovsky y Luis Galli (Newsan), entre otros- adquirió el control de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET), la Empresa Jujeña de Energía (Ejesa), Líneas de Transmisión del Litoral (Litsa)y la generadora hidroeléctrica Cempsa en Mendoza. La operación demanda u$s 300 millones en infraestructura energética. Luego se quedó con dos de las cuatro represas del Comahue concesionadas por el Gobierno (Alicurá y Cerros Colorados) por u$s 226 millones. También, estaría entre los interesados en entrar en Transener; lo que sería posible si logra comprar el 50% de la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec), la sociedad que controla a la operadora del 85% de la red de líneas de alta tensión del país y supervisa al 15% restante. El próximo lunes 23 se abrirán los sobres con las ofertas. En ese contexto, la creación de Minerales del Norte aparece como un paso lógico: formaliza una apuesta por la minería en un momento en que el país busca atraer inversiones en el sector y potenciar sus exportaciones. El Grupo Neuss tiene más de 120 años de historia y de sus inicios en el consumo masivo, con soda y luego gaseosas, fue incluyendo un fondo de inversión especializado, comunicaciones, servicios y real estate. Con esta jugada, los Neuss se suman a la lista de empresarios y compañías que vienen de otros sectores como Eduardo Elsztain, Carlos Miguens y Orly Terranova, que buscan posicionarse en la minería; un negocio que combina inversiones millonarias, alto requerimiento de financiamiento, horizontes de largo plazo y fuerte exposición a mercados internacionales. La amplitud del objeto social de la nueva compañía de los Neuss les permitiría no dedicarse a un único proyecto ni tampoco a un único mineral, en momentos de volatilidad de precios y alta demanda de minerales críticos.