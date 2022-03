"La dolarización de Javier Milei esconde un Plan Bonex", dijo un ex ministro de Economía

El exministro de Economía Alfonso Prat Gay cuestionó la propuesta de Javier Milei de dolarizar la economía y aseguró: "Los que lo proponen no dicen toda la verdad, porque ocultan un plan Bonex en el medio. La propuesta de ese sector político es eliminar el peso".

"Cuando te dicen 'dolarización' o 'eliminar el peso', te están diciendo es una de dos: o te aplico un Plan Bonex, si está dentro de mi voluntad, o lo voy a hacer una vez que haya una hiperinflación que deje tierra arrasada", explicó el exfuncionario de Cambiemos en un reportaje concedido a LN+.

"Entonces, o esperan una hiperinflación o están ocultando una medida que en el pasado no funcionó", resumió.

En tanto, el economista sugirió que, para resolver la inflación: " Tenés que tener un Banco Central independiente ; un directorio que, si no cumple, se va a la casa y que no acepte ninguna instrucción del Poder Ejecutivo; y gente idónea para manejarlo que no se amiga del poder".

inflación y acuerdo con el FMI

El exministro de Economía también se refirió al acuerdo alcanzado con el FMI y la describió como "poco ambicioso", al tiempo que destacó que la negociación "está atacada por el propio Gobierno".

En este sentido, Prat Gay opinó que resultará difícil generar un cambio en la confianza. " Como siempre hace el peronismo, el ajuste se lo deja al próximo ", sintetizó.



De acuerdo a los datos que arrojó el exministro, "la inflación está arriba del 5% mensual", y proyectó que será a cifra de marzo. Asimismo, detalló que "el aumento en febrero de la canasta básica fue del 9%" .

Sobre este punto, Prat Gay subrayó que los pobres son los más golpeados, más allá de los esfuerzos -consideró- haga el Gobierno "para decir que la cosa está recuperándose".

"La inflación, al final del día, es un impuesto y es un ajuste a la desidia, sin que nadie en principio le pueda echar la culpa porque no fue votado por nadie. Es el peor ajuste porque caí sobre los más vulnerables", destacó.

Asimismo, Prat Gay apuntó contra las medidas implementadas por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti , para hacerle frente a la inflación. "Vino como el General que le iba a ganar la guerra a la inflación y desde que asumió la inflación en alimentos está en un 80% anual ".

Para el economista, el Gobierno de Alberto Fernández permitió que la inflación "entre en la cabeza de los argentinos", lo que, opinó, trae como consecuencia un incremento de los precios para protegerse a futuro.

"Estamos en la etapa del ‘por las dudas'", recalcó, aunque dejó en claro que el riesgo a una hiperinflación "es bajo".