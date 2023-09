La deuda en pesos se derrumbó por la devaluación

La devaluación del peso contra el dólar de mediados de agosto provocó que la deuda pública del Tesoro nacional tuviera una caída de 18.510 millones de dólares el mes pasado , solo por un efecto de "ajuste de valuación".

El salto del dólar de un 27%, primero por la aceleración del crawling peg y luego por la suba fuerte pos elecciones el 14 de agosto, generó una millonaria licuación de los pasivos en pesos no indexados al tipo de cambio .

El monto total de la deuda bruta, según un informe de la Secretaría de Finanzas, cayó del equivalente a u$s 405.594 millones el 31 de julio a u$s 395.395 millones el 31 de agosto, una baja de 10.199 millones de dólares.

Vale aclarar que el monto está nominado en dólares y se mide al tipo de cambio oficial mayorista, que no es como lo valúa el mercado (al tipo de cambio paralelo Contado Con Liquidación -CCL-).

La deuda en pesos

La diferencia contable entre el ajuste de valuación y la disminución neta de la deuda se explica por el nuevo financiamiento por el equivalente a u$s 18.277 millones y las amortizaciones por u$s 9936 millones del mes pasado.

En lo que va de septiembre, la cartera que conduce Eduardo Setti colocó nuevas letras y bonos al mercado y a entidades públicas por más de $ 950.000 millones netos, equivalentes a casi 2715 millones de dólares . Con esos fondos cubrirá parte del déficit fiscal, las medidas anunciadas por Sergio Massa sobre la devolución de IVA y habría un excedente para regresarle Adelantos Transitorios (AT) al Banco Central (BCRA), de forma de reducir la emisión monetaria neta.

La deuda pública bruta creció en el equivalente a 82.000 millones de dólares durante los 3 años y 9 meses de administración de Alberto Fernández