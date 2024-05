La deuda con energéticas supera los u$s 1700 millones: cuánto suman las que aceptaron renegociar con Caputo

El Ministerio de Economía busca resolver las deudas que tienen con las empresas energéticas más importantes del país, que supera los u$s 1700 millones. La Secretaría de Energía afirmó que hay al menos 5 compañías, entre generadoras y petroleras, que aceptaron cobrar con un bono a 14 años, por un monto que sumado supera los $200.000 millones.

Sin embargo, lo que se le adeuda a las empresas por haber generado energía y gas ya supera los u$s 1700 millones, según detalló el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en el informe de gestión que presentará este miércoles en el Senado.

El conflicto escaló tanto que generó consultas en el gobierno de Estados Unidos, y hasta en el Fondo Monetario Internacional (FMI), que podría hacer un llamado de atención sobre el tema en el próximo staff report, cuando se publique el informe tras la aprobación de las metas trimestrales.

Quiénes aceptaron

"Hay empresas generadoras y productores de gas que ya aceptaron la propuesta del Gobierno. Seguiremos trabajando prioritariamente en consolidar y sostener la solidez económica del sistema eléctrico, que es la que estuvo en riesgo hasta este momento", informó el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo.

Según fuentes oficiales, hubo importantes petroleras que aceptaron cobrar la deuda de diciembre del 2023 y enero de este año con el bono AE38, a pagar en 2038, que en la práctica implica una quita en torno al 50%, por su valor de mercado. Las compañías son: la de mayoría estatal, YPF, Pan American Energy (PAE) y Pluspetrol.

Del lado de las generadoras, también se sumará YPF Luz y el grupo Albanesi. Además, en las próximas horas podría sumarse Futaleufú, Central Dock Sud, Alpes Energy, Victorio Podestá, Solargen, AMG y APR Energy.

Según fuentes oficiales, este canje representa $200.000 millones, de una deuda total de $600.000 millones.

Según fuentes del sector energético, aceptaron las que tienen mayor "espalda", o "dependen menos" de la generación en sus negocios, pero no es el caso de todas las compañías del sector. En el mercado se ha llegado a escuchar que algunas podrían entrar en convocatoria de acreedores si no consiguen nuevo financiamiento.

No está claro qué harán compañías líderes en el mercado, como Pampa Energía o Central Puerto. En principio, adhirieron a la carta de rechazo que le mandó la asociación de generadoras, AGEERA, a Caputo. De hecho, en la presentación de sus balances trimestrales, Pampa y Central Puerto informaron pérdidas por u$s 38 millones y u$s 29 millones, respectivamente.

Lo que viene

Del lado del ministro de Economía, Luis Caputo, aseguran que tuvieron que hacerse cargo de una deuda que les dejó el gobierno anterior, mientras que reclaman que gran parte de la deuda se generó por la suba del tipo de cambio de diciembre, con contratos dolarizados de las empresas. "Las empresas deberían haber previsto la situación, con una brecha cambiaria del 100%", es uno de los razonamientos dentro del equipo económico.

Del sector privado, critican que no se cumplieron los contratos por la energía generada, por lo que está en riesgo la seguridad jurídica, y con ello las próximas inversiones en el sector eléctrico y en Vaca Muerta.

Además, plantean que la propuesta de Caputo tiene una especie de "extorsión": el Gobierno les dice que si quieren cobrar la deuda de febrero, ya se encuentra la plata depositada en las cuentas bancarias de CAMMESA. Pero antes, tienen que resolver la deuda por diciembre y enero, para la cual la única opción que puso Economía sobre la mesa es el bono.