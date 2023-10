La demanda de carne de China le pone un corset al aumento de precios en el mercado local

A diferencia de las frutas, verduras y lácteos que fueron los productos que más aumentaron en la última semana , el precio de la carne vacuna retrocedió 2,2% en la cuarta semana de septiembre y trajo alivio a la evolución de la inflación que se encamina a cerrar en dos dígitos.

El factor "China", que está golpeando los precios en el mercado internacional, se vuelve centrales para sostener la "tensa calma" en las góndolas de supermercados y carnicerías, donde según estima el sector ganadero se acumula un retroceso de hasta 20 puntos en relación a la inflación de los últimos 12 meses.

El dato más reciente que publicó la Aduana china muestra en agosto otro mes de importante volumen importado , casi 270.000 toneladas de carne, apenas 10% menos que lo importado en julio de este año cuando marcó su récord histórico, sin embargo, el precio continúa en retroceso por tercer mes consecutivo.

En volumen, el octavo mes del año que coincidió con la devaluación y el salto del precio en el mercado local, representó el segundo mayor registro en lo que va del año, lo que le permitió acumular compras por 1,79 millones de toneladas.

En precios, las tendencias no resultan tan auspiciosas, destacó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y señaló que alcanzó un valor promedio de u$s 5.231 (CIF) por tonelada, un 20% inferior al registrado un año atrás . "Se destaca que en mayo hubo un principio de recuperación en precios que finalmente no logró sostenerse y terminó profundizando la caída unos 26 puntos porcentuales, medido contra aquel pico registrado en julio de 2022 de u$s 7.100 por tonelada ".

Frente a un mercado externo poco competitivo y la caída de ventas tras el salto de precios de agosto, el sector ganadero no pudo sostener el último aumento y tuvo que adaptar nuevamente los precios.

En ese sentido, el último relevamiento de LCG apunta que la desaceleración de la carne (- 2,2%) por debajo de la variación general del rubro alimentos de 8,2% fue un factor que contribuyó a que la inflación del rubro alimentos desacelere en septiembre .

Para la Argentina, las compras chinas representan cerca del 80% de las exportaciones y absorbiendo más del 20% de toda la carne producida por la industria frigorífica local . En ingresos de divisas, este año China está aportando 6 de cada 10 dólares que ingresan al país por exportaciones de carne bovina y menudencias , destacaron desde la BCR.

Lo que viene

Estacionalmente a partir de septiembre, la oferta de vacas en Argentina tiende a reducirse, ciclo que auspiciosamente coincide con una aceleración de las compras chinas de cara a las festividades de su año nuevo lunar , que este año cae el 10 de febrero.

Esta mayor presión de compra tiende a generar un alza en las cotizaciones durante el último cuatrimestre del año que permite sostener los valores para la vaca de descarte, incentivando la reposición de vientres.

Sin embargo, hasta ahora los compradores chinos parecen estar adoptando una actitud muy selectiva en sus compras frente a la abundante oferta de carne que está encontrando en la región, principalmente en Brasil, pero también en Argentina que, c omo consecuencia de la seca, sigue faenando un elevado número de vacas.

La faena de vacas de agosto, aun con una ligera desaceleración, seguía mostrando un incremento del 28% respecto de lo registrado un año atrás, con casi 260.000 vacas faenadas.