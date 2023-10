Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, le tiró un dardo a Javier Milei por su cercanía con el líder gremial de los gastronómicos, Luis Barrionuevo.

Ayer, por primera vez, Javier Milei reconoció su alianza con Luis Barrionuevo y lo calificó como un "aliado". De hecho, el sindicalista anunció que va a fiscalizar las elecciones del 22 de octubre en 11 provincias para cuidar las boletas de la fórmula libertaria.



" Todos los que quieran hacer una nueva Argentina son aliados ", dijo el candidato presidencial cuando lo consultaron en radio Mitre por su acuerdo con el sindicalista, algo que a su compañera de fórmula le generó cierta "incomodidad".

La crítica menos pensada: Villarruel le tiró un dardo a Milei por su entorno "casta"





Consultada sobre esto, en diálogo con LN+,Villaruel disparó: " Me incomoda, sí, por supuesto ".

" A Barrionuevo, puntualmente, no lo conozco, pero no es un personaje con el que yo tenga acuerdo ", sostuvo la candidata cuando Luis Novaresio le preguntó si comulgaba con la idea de que el sindicaliste forme parte de la fuerza política de la que ella es parte.

"No es que no me incomode, si tengo que hablar de un sindicalista, a mi me gusta [José Ignacio] Rucci, no me gustan los sindicalistas del presente . Lo estoy marcando para que entiendas la divergencia que yo tengo", remarcó.

De este modo, si bien afirmó estar conforme "con que se sumen las personas que quieren cambiar la realidad de la República Argentina", dejó en claro su disidencia con Javier Milei.

"No me puedo hacer cargo del conocimiento de una persona cuando no lo tengo", manifestó y agregó: "Me incomoda, sí, por supuesto, como le incomoda a cualquier persona en un país donde no hay agremiación libre".

Barrionuevo le prometió a Milei fiscalizar las elecciones





El sindicalista que tiene a cargo el gremio de los gastronómicos desde 1979 le prometió al candidato libertario cubrir 11 distritos para "cuidar" la boleta de La Libertad Avanza.

" No me interesa un cargo, sí tener un presidente amigo ", justificó el gremialista.

Barrionuevo contó que viajó a la provincia de Catamarca para ayudar a gestionar la fiscalización de Milei en las mesas de los colegios y que luego hará lo propio en otras 10 provincias.

"Venimos a hablar con todos lo compañeros que nos van a ayudar a fiscalizar y controlar todo lo que tiene que ver con Milei", explicó.

Desde la sede del gremio gastronómico de Catamarca, provincia de la que es oriundo, el histórico dirigente sindical, ratificó su alianza con el líder libertario en una entrevista con una señal de cable local.