La Dirección General Impositiva (DGI) informó que luego de analizar la información disponible identificó casos en los que el IVA Compras declarado no guarda una relación acorde con el IVA Ventas, de acuerdo con las estimaciones realizadas para los contribuyentes de este segmento.

El IVA Servicios Personales alcanza a quienes prestan servicios fuera de una relación de dependencia, sean o no profesionales, siempre que no hayan optado por tributar IRAE ni estén obligados a hacerlo de forma preceptiva.

Estos contribuyentes deben efectuar pagos bimestrales del tributo y presentar anualmente una declaración jurada mediante el Formulario 1302.

Este año, el plazo de presentación de las declaraciones juradas de IRPF, IASS e IVA Servicios Personales correspondientes al ejercicio 2025 se extendió entre el 29 de junio y el 31 de agosto, y quienes no tuvieron actividad independiente en el ejercicio igualmente debieron presentar el Formulario 1302 sin actividad.

Para la DGI, el desentre lo declarado como IVA Compras y lo declarado como IVA Ventas puede ser indicio de que no se documentó la totalidad de los ingresos o de que se realizaron deducciones de IVA Compras que no están admitidas por la normativa.

Los contribuyentes comprendidos recibirán un mensaje a través de la bandeja de comunicaciones de la DGI, donde se informará la situación detectada y se recomendará revisar la situación tributaria y, cuando corresponda, realizar las correcciones necesarias.

Quienes requieran asistencia podrán contar con la orientación de un ejecutivo de atención personalizada, de acuerdo con las indicaciones incluidas en cada comunicación.

Este aviso a contribuyentes de servicios personales no es una acción aislada, sino que se se enmarca en un conjunto más amplio de controles que la DGI viene desplegando sobre este segmento, considerado de mayor riesgo de incumplimiento por características que, según el propio organismo, pueden facilitar la subvaluación de ingresos, la sobreestimación de créditos fiscales y la omisión de documentación de operaciones.