La Inteligencia Artificial promete revolucionar los pagos digitales y el comercio electrónico. Modo, la billetera de los bancos, habilitó compras dentro de su plug-in en ChatGPT, en una nueva funcionalidad de Comercio Agéntico Abierto.

Así, los usuarios podrán buscar productos, comparar ofertas, pedir reseñas, y concretar la operación dentro de la plataforma de IA, sin salir de la conversación. En un primer momento, estará disponible para compras en la cadena de electrodomésticos Frávega.

Según Modo, se trata de la primera empresa en Latinoamérica en llevar el comercio agéntico a transacciones reales, con llegada directa al usuario. “La IA ya no solo ayuda a decidir, sino que acompaña todo el proceso de compra hasta legar al checkout, incluido el pago. Para Modo, el Comercio Agéntico Abierto es una evolución natural de nuestro rol como enabler tecnológico del ecosistema: pasamos de facilitar el momento del pago a formar parte de una experiencia donde decisión, compra y pago se integran en una misma conversación”, aseguró Rafael Soto, CEO de Modo.

Si bien la transacción se inicia en ChatGPT, el pago se concreta en la billetera, por lo que los datos de las tarjetas de los usuarios no son compartidos con la plataforma de inteligencia artificial.

ChatGPT comenzó a desarrollar experiencias en las que el usuario puede descubrir productos y completar compras dentro de la propia conversación, mientras Visa y Mastercard están construyendo estándares específicos para que agentes de inteligencia artificial puedan realizar transacciones bajo permisos definidos por los usuarios.

Según la consultora Brain Network, los pagos con agentes cambian la competencia en el sistema financiero. “El banco va a intentar que su tarjeta, cuenta o línea de financiación sea la credencial elegida por ese agente. La billetera va a competir desde la frecuencia, los medios de pago almacenados y el conocimiento transaccional del cliente. Y los adquirentes y procesadores van a disputar algo igualmente estratégico: ser la infraestructura que conecte al agente con la mayor cantidad posible de comercios y permita autorizar, rutear y procesar esas operaciones de manera segura”, explicó Tomás Fulop, Senior Partner & Managing Director de Brain Network.

“La próxima batalla probablemente no sea solamente por el “top of wallet”, es decir, qué tarjeta está primero en la billetera. Va a aparecer una nueva principalidad: la principalidad algorítmica. La pregunta será qué banco, billetera o medio de pago queda autorizado y preferido por el agente cuando tenga que decidir cómo ejecutar una compra”, agregó Fulop.

Frávega es la primera empresa en sumarse a esta iniciativa. Desde la compañía remarcaron que el comercio agéntico es “un salto enorme en la experiencia de compra”. “Queremos ser parte de ese cambio desde el primer día”, expresó Juan Martín Romero, Director de Negocios y Tecnología de la firma.

Modo busca que el Comercio Agéntico Abierto sea un estándar no definido por un solo jugador, sino construido de manera colaborativa entre comercios, adquirentes, bancos y marcas.

Poco a poco, la atención de los usuarios se desplaza de las apps de las entidades financieras a las plataformas de Inteligencia Artificial. “El ganador puede ser una entidad que el cliente ni siquiera necesite abrir, porque su producto financiero está integrado, autorizado y disponible dentro del agente que toma la decisión”, concluyó Fulop.

El principal desafío no es tecnológico ni financiero, sino de confianza y ciberseguridad: garantizar que el agente que compra en nombre de un usuario esté autorizado y que la transacción sea segura y trazable dentro del sistema financiero regulado.