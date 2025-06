La Ciudad achicó su stock de deuda: cuánto pagó y cuál es el peso de los intereses

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que achicó su stock de deuda en un 65% frente a 2017 y señaló que la prioridad es "la sustentabilidad de las cuentas públicas".



El Ejecutivo porteño pagó la primera cuota de amortización de la serie 12 del Programa de Asistencia Financiera (CABA 27) por un total de u$s 330 millones. Son u$s 296,6 millones de capital y u$s 33,3 millones en intereses.

"De esta forma el stock total de deuda se ubica en los u$s 1.211 millones, lo que representa una reducción del 65% respecto del año 2017 cuando alcanzaba los u$s 3.442 millones", indicó un comunicado oficial.

En línea con el Gobierno nacional, la administración de la Ciudad aseguró que "tiene como prioridad la sustentabilidad de las cuentas públicas" y citó la "administración de pasivos y de reducción del stock de deuda" como medidas. "Hoy la Ciudad presente el menor nivel de deuda de los últimos 15 años", enfatizó la jurisdicción que dirige Jorge Macri.

Por otra parte, desde el área financiera indicaron que el peso de los intereses de la deuda en el presupuesto porteño "alcanzó su mínimo histórico, llegando a apenas el 0,9%. En el año 2024 fue del 1,5%, alcanzando su pico máximo en el año 2019, con el 9,4% del total del presupuesto".

Calificación y riesgos

En cuanto a la reputación crediticia, la Ciudad remarcó que no defaulteó en 2001 y que tampoco adhirió a la reestructuración de 2020. "La Ciudad continuó cumpliendo con sus obligaciones en tiempo y forma, honrando sus obligaciones de acuerdo a los contratos, y de esa forma respetando los derechos de propiedad".

Entre las medidas para administración de pasivos citó anticipo a vencimientos, balance del mix de monedas y la reducción del stock de deuda.

"La Ciudad se encuentra hoy entre los mejores sujetos de crédito de Argentina, lo que le garantiza el acceso al mercado internacional de capitales, aún en este contexto de volatilidad financiera", indicó el comunicado oficial.

A fines del 2024, Fitch Ratings afirmó la calificación como colocador de largo plazo de la Ciudad en B-, con perspectivas estables.

La calificación porteña se mantuvo en esa oportunidad por arriba de la calificación soberana "por mantener un presupuesto fuerte, sin necesidad de recurrir al refinanciamiento externo de deuda y por tener liquidez suficiente disponible", indicó Fitch.

De todas formas, en la evaluación de riesgo se mantiene "vulnerable" como todos los gobiernos regionales y locales de Argentina. "El perfil de riesgo refleja la visión de Fitch sobre un muy alto riesgo del emisor de cubrir servicios de deuda", indicó la calificadora en función de las variables macroeconómicas, las necesidades de gasto, inversión en infraestructura y otros factores.