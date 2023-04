La CGT niega un acuerdo para congelar salarios y apunta contra los "vivos y especuladores"

A menos de 24 horas de la reunión con el ministro de Economía, Sergio Massa, desde la CGT salieron a negar la idea de un "congelamiento de precios y salarios" a través de un breve comunicado. No obstante, remarcaron que están dispuestos a trabajar, acorde a lo conversado ayer en el Palacio de Hacienda, en encontrar un entendimiento con los empresarios y otras organizaciones para poner un límite a la suba de precios que disparan la inflación.

"Ayer tuvimos una reunión con el Ministro se Economía Le manifestamos nuestro respaldo para tomar decisiones en este contexto y acordamos una Mesa de Trabajo que ayude a la paz social y ordene los abusos que se dieron en medio de la corrida de vivos y especuladores ", arranca el breve pronunciamiento de la central sindical.

Acompañado por una foto de la reunión de parte de la cúpula de la CGT con Massa, destaca que se habló de "buscar un camino junto a los empresarios y otras organizaciones". No obstante, enfatiza: "Nunca hablamos de congelamientos... porque el salario , la inversión y la dinámica de precios no son una foto de un día. No lo son ni para congelar, NI PARA REMARCAR"

"Nuestra herramienta de discusión paritaria sigue siendo la principal herramienta para ayudar a defender el poder adquisitivo del salario", concluye el breve mensaje.

La reunión con @SergioMassa fue motivo para dar apoyo a la intervención del ministerio de economía para resolver la actual crisis y la corrida financiera deespeculadores oportunistas Sostenemos la necesidad de generar orden político en lo institucional y certidumbres en la gente pic.twitter.com/NDApzFA7Wg April 27, 2023





Reunión en Economía

En búsqueda de apoyos para su declarada pelea contra los "ataques de especuladores", el ministro de Economía, Sergio Massa, recibió a la cúpula de la CGT y de las organizaciones sociales.



Ya al anochecer, el tigrense se reunió en Hacienda con los cotitulares de la CGT, Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio) y los dirigentes Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), Jorge Sola (Seguro), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), y Armando Cavalieri (Comercio), mientras que por el Movimiento Evita fueron Emilio Pérsico y Fernando Navarro y por Barrios de Pie, Daniel Menéndez.

La cita apuntó a dar una señal de tranquilidad: los sindicalistas afirmaron que vieron a Massa "dispuesto a dar batalla contra los especuladores".

El encuentro se realizó en el Salón Scalabrini Ortiz, en el quinto piso del Ministerio. "Cuente con nosotros para ir a marcar a los especuladores que subieron los precios", afirmó Emilio Pérsico.

"Es inexplicable que haya remarcación de precios por la suba del dólar blue, porque los que importan lo hacen al dólar oficial. Entonces es una avivada", explicó Massa. Y les pidió ayuda a los cegetistas y a los dirigentes sociales para controlar la dinámica de precios. "Es mi tarea como ministro dar certidumbre en precios, salarios y programas sociales. Es clave que el Estado haga valer su rol regulador de las relaciones sociales", expuso el ministro.

Además propuso abrir una etapa de estabilización de 90 días, que incluya una mesa de empresarios, sindicalistas y militantes sociales. El ministro además les confirmó en privado que está encaminada la readecuación del programa con el FMI.