La Cámpora respaldó a Sergio Massa: "Agarró un fierro caliente"

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés "el Cuervo" Larroque, defendió a Sergio Massa, actual ministro de Economía, y aseguró que "en materia de gestión y de articulación, hemos ganado notoriamente".

Desde el espacio kirchnerista se mostraron contrarios a la gestión de Martín Guzmán desde findes de 2020, pero ahora mostraron su apoyo a Massa a casi tres meses de su gestión tras reemplazar a la fugaz Silvina Batakis, ahora en el Banco Nación.

"No sólo articula la cuestión económica, sino que tiene la preocupación de articularlo con el conjunto del frente político. En ese sentido, hay una mirada responsable, que no ocurría en la etapa anterior", destacó Larroque en dialogo con la radio AM 750.



El Cuervo es uno de los principales referentes de la agrupación y este apoyo es el primero que resulta tan explícito. "Obviamente, en un contexto muy delicado, le tocó asumir en un momento en el que el país está en terapia intensiva y se están haciendo los esfuerzos para salir de esa instancia", consideró sobre Massa.



Larroque y el apoyo kirchnerista a Massa

El ministro de Economía recibió críticas desde dentro del Gobierno y los movimientos sociales luego de confirmar las fechas de inscripción y cobro del bono de $ 45.000 que es conocido como el IFE 5. Emilio Pérsico, secretario de la Economía Popular, señaló que "no es el camino".

"Hay puntos, como el aumento por suma fija o el propio refuerzo de ingreso o alimentario, que fueron cuestionados", reconoció Larroque sobre los cuestionamientos que nacieron dentro del Frente de Todos, inclusive por parte de su jefa política, la vicepresidenta, Cristina Kirchner.



El Cuervo también se refirió al acto del Día de la Lealtad: "Me apena, porque el 1° de septiembre, cuando fue lo de Cristina, lo primero que hice fue llamar a Emilio Pérsico para que nos pusiéramos de acuerdo en la convocatoria del día siguiente. La semana posterior mantuvimos una reunión con él, a los efectos de poder generar un 17 de octubre contundente, pero todo terminó fragmentado".

Las declaraciones de Larroque surgen luego de que La Cámpora publicara en las redes sociales un sugestivo posteo en alusión al encuentro de la CGT y las organizaciones sociales, con el textual: "Y Macri también...", acompañado de un "emoji" dubitativo.